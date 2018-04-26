В библиотеке на Шатурской рассказали о быте дворян и крестьян тургеневской эпохи

Познавательный вечер в рамках общегородской акции «Библионочь», посвященный дворянскому и крестьянскому быту XIX века, состоялся в библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Наиболее полное представление о быте дворян и крестьян дает история костюма. О всевозможных особенностях женского костюма тургеневской эпохи с любовью и знанием дела поведала библиотекарь. Для более полной визуализации образов той поры была развернута экспозиция предметов быта как дворянского сословия, так и простых крестьян. Юные читатели, уютно устроившись за столами, вдохновенно рисовали барышень в кисейных платьях и щеголей во фраках и манишках, — пояснила Марина Бесфамильная.

Добавим, что библиотека №106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)