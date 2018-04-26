Весенний уход за облепихой. Как обрезать, чтобы лишнее не удалить и получить урожай

Как правило, облепиху выращивают либо кустом, либо деревом. Дерево может достигать пятиметровой высоты, кустарник же — 3-4 м. Оба варианта представляют сложность для сбора плодов. Как бы ни старались выводить менее колючие сорта, всё равно острые шипы есть. Поэтому женское растение лучше формировать с низкой кроной, надо ориентироваться на рост садовода с поднятой рукой. Мужское растение вполне допустимо отпустить в высоту, в этом случае опыление будет более качественное. Почему-то во многих статьях указывается о том, что обрезка производится ранней весной до набухания почек. Основываясь на опыте, смею заверить, что не влияла более поздняя обрезка облепихи на урожай, более того, при распустившихся почках можно легче найти засохшие, обмерзшие веточки, заметить обломанные и вовремя исправить положение.

26 апреля — почки на мужском дереве облепихи раскрылись

Задача садовода по уходу за облепихой весной: удалить сухие, отплодоносившие ветки, снизить крону, для того чтобы в конце лета можно было без усилий собрать урожай. Веточки облепихи, которые были обвешаны ягодами и называются початками, уже отдали все силы, как правило, они засыхают к следующей весне. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Порой их обрезают вместе с ягодами и хранят в морозильной камере холодильника. Но совет оставить их на дереве, а собрать после морозов, считаю неприемлемым (есть и такие «cоветы»). В этом случае после оттаивания ягоды изменяют свой вкус не в лучшую сторону.

Для обрезки ветвей и сучьев облепихи понадобятся инструменты — сучкорез и секатор, а также любые садовые ножницы.

Инструмент для обрезки на выбор

Древесина облепихи мягкая, усилий больших не понадобится, измельченные ветки перегнивают очень быстро.

2 мужских куста облепихи за оградой участка

Главный вывод по обрезке мужских деревьев: обрезаем сухие, неудобно расположенные, некрасивые, всё на свой вкус, можно удалить макушки. Только цветущую середину надо оставить. При размножении порослью облепихи никто не застрахован от ошибки. Только в прошлом сезоне я смогла распознать пол растения. Даже сейчас концы ветвей имеют почки, не отличающиеся от женских, только почки на ветвях прошлых лет говорят, что они мужские.

Мужские почки

У поросли, которую даёт вся облепиха, почки совсем невыразительные: состоят из двух кроющих чешуек. Поэтому так часто можно ошибиться при покупке саженцев (лучше брать 2-3-летние, ближе к основному стеблю — в разветвлениях — почки можно распознать).

Прошлогодняя поросль

Для дальнейшего выращивания надо оставить наиболее сильный побег, остальные срезать.

Женские почки

Весенняя обрезка мужского растения облепихи заключается в удалении верхушечных побегов для снижения кроны, санитарном удалении сломанных, усохших, обмороженных ветвей. Надо удалить и трущиеся друг об друга, неудачно расположенные. Центральные побеги надо удалить до разветвления, высоту выбираем удобную для себя. Если мужской экземпляр выращивается деревом, никому не мешает, то допустимо его не трогать, но тогда надо смириться с портящими эстетический вид сухими ветками. Мы удалили своего «мужчину» неделю назад, он справлялся со своей задачей (5 женских особей) в течение десяти лет. Сейчас из-за моей невнимательности рядом сидят два мужских экземпляра. На этот сезон их оставим, а потом выберем одного.

2 мужских разного возраста

В левом верхнем углу фото — измельченные ветки облепихи. Стволы желательно чистить от сухих веточек и колючек, это удобнее, чем опасаться за свою безопасность. У правого деревца глубокие трещины на коре, как правило, облепиха сама залечивает раны. Слева 2 деревца, я слишком долго решала, какое выбрать, оставила оба, но убрала ветки между ними. Надеялась, что это «девушки»… К слову сказать, траву осенью не косили, сейчас надо просто добавить любую мульчу по верху почвы, это и будет достаточное питание для облепихи. За рядом облепихи — насыпная грядка — вал (картофельная ботва, стебли тыквы, кабачков, обрезки веток, сухие крапивные побеги, стволы дудника и много прочего). Всё это засыпано небольшим слоем земли. Здесь многое росло. Так отвоёвываем у болота места для посадки, ведь здесь низина, уклон вправо к реке.

Ветка женского растения

На женском растении облепихи сухих веток всегда много, поэтому без обрезки оно имеет неухоженный и неряшливый вид. Кроме того, сухие ветки создают затенение плодоносящим и могут скрывать болезни и вредителей.

Женское растение

Именно сейчас, когда почки надулись, можно рассмотреть все сухие и лишние ветки. Это молодое деревце, но в прошлом сезоне оно хорошо плодоносило. У него для снижения кроны надо также, как и у мужского, удалить центральные побеги до удобного разветвления. Иной вариант — удалить центральный побег (он на верхнем фото вертикален), тогда остальные ветви можно будет формировать в горизонтальной плоскости.

Обрезка механическими ножницами тонких сухих веток

Два молодых женских растения

У левого надо убрать пеньки пониже, так оставлять не стоит, и, мульчируя, приподнять уровень почвы. Пропалывать ни в коем случае нельзя, корни расположены очень близко к поверхности.

Пеньки слишком высокие

Старое женское деревце облепихи можно ещё использовать в нынешнем сезоне, но на смену ему можно готовить новый побег.

Боковой побег

В отличие от яблони, сливы, груши эти «волчки» не надо, с их помощью мы продлим жизнь женского деревца и его плодоношение.

Главный вывод: удаляем сухие ветви, живые оставляем.

Старая облепиха

Это дерево обрезано очень сильно после обильного урожая 2017 года. Можно было бы даже отсечь до второго разветвления. Вертикальный побег зацепился за развилку ветвей. Как раз у этой нижней развилки и стоит срезать центральный ствол. Это сорт 'Дар МГУ' — колючки мягкие, но на концах веток шипов достаточно. Очень хорош этот сорт для влажных зим северо-западных областей, чего не скажешь о 'Чуйской'. Она рано просыпается и, считая, что пришла весна, попадает под заморозки.

Все такие мелкие прошлогодние ветки надо удалить, на них ягод уже не будет. Обильный урожай на ветвях облепихи — тяжелое испытание для неё.

Дар МГУ А для садовода?! Собирать такие ягоды в плотном «початке» тоже трудно. Именно эти ветки и отомрут. Деревце облепихи с очищенной от сухих веток и ненужных колючек кроной, с замысловатым изогнутым стволом — чем не украшение сада, вопреки расхожему мнению. А мы получим полезные продукты из солнечных ягод — сок, масло, облепиху с медом и пастилу.

Пастила кабачково-облепиховая

Надеюсь, что рассказала об обрезке понятно, что всё сказанное пригодится начинающим любителям облепихи.