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Высокотехнологичное оборудование для МРТ установят в филиале Онкологического клинического диспансера №1
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Высокотехнологичное оборудование для МРТ установят в филиале Онкологического клинического диспансера №1 

Агентство «Москва» 1 час назад
В филиале №1 Онкологического клинического диспансера №1 установят высокотехнологичное оборудование для кабинета магнито-резонансной томографии, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Переоборудование помещений под установку высокотехнологического медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы ГБУЗ „Онкологический клинический диспансер №1 ДЗМ“ Филиал №1» по адресу: Загородное шоссе, д. 18А, стр. 7, Донской район, Южный административный округ Москвы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Уточняется, что в филиале №1 Онкологического клинического диспансера №1 предусматривается переоборудование помещений под установку кабинета магнитно-резонансной томографии и других вспомогательных помещений», — рассказал Валерий Леонов. В рамках переоборудования помещений в составе кабинета МРТ разместятся процедурная, комната управления, техническая комната, два помещения для раздевания, подготовительная, ожидальная и кабинет врача.
Проектом запланировано устройство новых дверных блоков, перегородок, а также стяжек и напольного покрытия. Оконные блоки в кабинете врача и витражи в техническом помещении заменят, а в подвале появится навес над входом. В помещениях оштукатурят и окрасят стены, выполнят устройство подвесного потолка, а также обновят напольное покрытие. Ремонт душевой предполагает оштукатуривание стен с последующей отделкой глазурованной плиткой, устройство подвесного реечного потолка и замену напольного покрытия на керамогранит.
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