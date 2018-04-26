Как притягивать положительные эмоции

С наступлением весны хочется новой волны счастья. Как обеспечить позитивный настрой? Ответ на этот вопрос хотят получить, наверное, все. Мы не можем притянуть положительные эмоции, но мы можем активировать их в себе. О проверенных способах в интервью News.ru рассказала популярный женский психолог, предприниматель, автор проекта «Система Сферического Развития» Елизавета Бабанова.

— Елизавета, Вы создаёте образовательные программы, которые помогают современной женщине находить баланс между семьёй и карьерой, заботой о себе и творческой реализацией. И в рамках своей программы даёте советы о том, как стать счастливым…

— Да, и первый из советов — подумайте, а ещё лучше запишите 5 пунктов, в которых перечислите то, за что вы больше всего прямо сейчас благодарны жизни. Любимый человек, здоровые родители, комфортная квартира, хорошая еда. Пусть 4 из 5 пунктов будут значимые, а один — маленький. Важные для вас вещи, которые в суете будней вы перестаёте ценить. Например, чашечка любимого чая или теплый душ с утра. Теперь представьте, что вы вдруг теряете всё то, за что благодарны судьбе, — и теперь вы по-настоящему дорожите этим.

Второй совет — составьте список достижений и трудностей, которые вы успешно преодолели в прошлом. Почувствуйте удовлетворение и здоровую гордость за то, что вы уже сделали в жизни. И третий — подумайте о своей большой мечте. Может быть, она связана с отношениями, любимым делом или путешествием. Представьте, как вы её реализуете. Почувствуйте предвкушение и бабочки в животе. Если вы проделаете эти три вещи качественно, то хорошие эмоции точно активируются.

— В условиях современной жизни хочется успевать абсолютно везде, как правильно организовать свой график?

— Не нужно пытаться успевать везде, это вредная идея и цель. Она вводит нас в стресс. Нужно понять, что для вас главное и почему вам это важно. У вас должно быть ясное видение — к чему вы хотите прийти, в каких состояниях хотите жить и как себя чувствовать. Это видение желательно прописывать и хотя бы раз в месяц перечитывать. Это ваш компас по жизни. И далее вы задаёте себе 2 вопроса:

1) Что я могу сделать сегодня, чтобы почувствовать себя великолепно сейчас, и что даст мне энергию в будущем? Это может быть фитнес, йога, медитация или тёплая ванна перед сном.

2) Какие маленькие шаги я могу сделать сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте? Например, выполнить конкретную задачу на работе, написать письмо, позвонить потенциальному клиенту или встретиться за обедом с партнёром.

— Неужели так важно быть в постоянном режиме?

— Мой режим в целом гибкий. В нём 50% ясных планов и 50% пространства для потока, то есть у меня есть приоритетные задачи на неделю, но я не расписываю каждый час. В такой комбинации я двигаюсь к своим целям, и при этом у меня нет ощущения, что я робот, который живёт ради выполнения плана на день. Мои планы работают на меня, а не я на свои планы.

— А как вам удаётся совмещать работу и семью?

— В нашей семье это сделать просто, потому что мы с моим мужчиной занимаемся одним любимым делом. При этом у нас разные роли — я создаю программы, выступаю и пишу, а он управляет и расширяет бизнес. Так как мы оба интроверты, в течение дня каждый может часами заниматься своими задачами. Если кому-то хочется обсудить что-то важное (в основном, мне), то мы всегда можем выделить друг на друга время. Но при этом у нас у каждого есть внутри свой источник энергии и радости, поэтому мы наполняем друг друга, а не забираем друг у друга энергию. А вот когда мы вместе — будь это завтрак или обед, прогулка, — нам всегда есть что обсудить. В такие часы у нас насыщенное общение с полным погружением друг в друга. Мы оба ходим в спортзал, одинаково питаемся (мы вегетарианцы), медитируем и общаемся с людьми, которые нравятся нам обоим. Всё это дает прекрасную базу для совмещения семьи и работы.

— А на себя часто ли находится минутка?

— Первые два часа каждого дня я посвящаю наполнению своего ресурса. Потому что для женщины ресурс — её всё. Если женщина проснулась и побежала выполнять обязанности, к вечеру она будет ненавидеть даже самую любимую работу. И может даже неосознанно злиться на семью из-за того, что у неё не хватает времени на себя. А если первые часы она посвятила себе, наполнилась энергией и хорошими эмоциями, такого заряда часто хватает на весь день.

— То есть вы запросто можете оставить важные рабочие дела и пойти заняться своей красотой или с подружками забежать в кафе?

— Если важные рабочие дела связаны с другими людьми — например, если я провожу обучающий семинар или пишу текст с дедлайном, — я их не переношу. Для меня важен профессионализм, без него ты никогда не вырастешь. Но если я не в ресурсе и задача не горит, то да, я могу всё остановить и спросить себя: как я могу наполниться прямо сейчас, чтобы потом продолжить работать в оптимальном состоянии? Тогда я могу выйти подышать свежим воздухом 15 минут и заодно позвонить подруге. Помедитировать или почитать книгу.

— Вы — автор уникальной системы улучшения жизни всего за год, расскажи об этом подробнее.

— Эта система родилась 10 лет назад как ответ на мой собственный запрос — как современной женщине найти баланс между самореализацией, семьёй, здоровьем и карьерой. До этого я работала в американском хедж-фонде, имела очень достойный доход, статус и окружение. Но жизнь в постоянной борьбе сделала из меня достигатора и привела к сильному истощению. Я поняла, что так жить не хочу, уволилась с работы, чтобы найти себя и своё призвание. И ушла в другую крайность — дауншифтинг. Много чтения и йоги, но мало реализации и очень мало доходов. Но ни то ни другое не принесло полноценной радости. И я начала создавать образ жизни, который поможет мне быть счастливой сейчас и при этом достигать новых высот в любимом деле.

По сути любая женщина хочет 4-х вещей:

— чувствовать уверенность и свободу в выборе образа жизни;

— иметь много энергии и нравится себе;

— заниматься любимым делом;

— быть счастливой в отношениях.

Мы прорабатываем каждую из этих тем в течение года. Сначала мы отбрасываем все ложные желания, которые нам навязало общество. Записываем то, что мы действительно хотим в своей жизни. Для кого-то это уютным дом за городом, а для кого-то — жизнь в путешествиях. Затем создаём карту маршрута к своим самым масштабным целям. Затем я обучаю оптимальным стратегиям, как двигаться к целям в состоянии ресурса.

— В чём основная уникальность проекта?

— Современная женщина хочет реализовать себя во всем, а если у неё получается только что-то одно, она не будет счастливой. Баланс между удовольствием здесь и сейчас и стратегическим движением к большим целям — в этом наше главное ноухау.

— Есть ли уже счастливицы так скажем прошедшие курс?

— Да, у нас более 3000 выпускниц. Они:

Строят гораздо более счастливые отношения, основанных на общих ценностях и целях; Находят работу мечты или создают своё собственное дело; Уходят от состояний дефицита и глубоких эмоциональных спадов; Меняют свою внешность и раскрывают свою индивидуальность; Самое главное: они начинают жить своей жизнью, потому что они разобрались в своих истинных желаниях и выстроили жизнь по своему сценарию.

— А часто к Вам обращаются медийные персоны? Не секрет, что те самые вечно счастливые лица с экрана в реальной жизни могут быть не такими уже и счастливыми, поэтому идут к специалисту.

— Каждая из нас проживает разные состояния: и радости, и тревоги. Потому что каждая пришла во взрослую жизнь с комплексами из детства и подросткового возраста. Сильная, смелая личность от робкой и слабой отличается тем, что она не побоялась встретиться со своими детскими страхами и обидами. Она не избегает проблем из прошлого, она прорабатывает их, чтобы они не тянули из неё жизненную энергию. Она не воспринимает трудности как стену, она растёт, чтобы они стали для неё ступенью к новой цели. Насколько мы освободились от ложных целей, навязанных родителями и обществом, насколько проработали ограничивающие убеждения, насколько искренне мы сами с собой в этом мире, ровно настолько мы будем счастливы. И это не зависит от семейного или материального статуса. Это зависит от содержимого головы и сердца. Сильная личность способна прийти к специалисту за помощью. Мы же не лечим сами себе зубы, если у нас проблема. Мы идём за помощью к человеку, который имеет образование и опыт. Поэтому среди женщин, с которыми я работаю, большинство довольно успешных. Их не надо убеждать в том, что каждой сильной личности нужен проводник к их лучшей версии.

— Можете дать универсальный совет, как стать счастливее уже после прочтения этого интервью?

— Да, давайте вернёмся к первому вопросу. Вспомните все трудности, которые вы уже преодолели. Почувствуйте свою внутреннюю силу. Подумайте о тех прекрасных людях и вещах, которые есть в вашей жизни. Начиная с отношений заканчивая уютным домом. А теперь подумайте, о чём вы мечтаете. Черпая силы из своего прошлого и с благодарностью за настоящее, прямо сейчас сделайте один шаг к своей мечте. А завтра сделайте ещё один.