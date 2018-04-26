Мини-тепличка: мой секрет размножения метельчатых гортензий

Метельчатые гортензии — мои любимицы среди декоративных кустарников. Они — настоящие королевы осеннего сада, — неприхотливы, практически не болеют, в средней полосе не нуждаются в зимнем укрытии, имеют огромное разнообразие сортов и легко черенкуются!

Сорт Ваниль Фрез

Карликовый сорт Бобо

Черенковать будет совсем просто, если вы сделаете элементарную мини-тепличку из 5-литровой пластиковой бутыли: нужно горизонтально надрезать её по трём сторонам на высоте 8-9 см от дна, нагретой проволокой сделать в дне дренажные отверстия. Грунт для укоренения — обычная смесь песка и торфа, толщина 5 см.

Мини-тепличка готова!

Можно не тратить сотни рублей на саженцы гортензий!

В начале бутонизации (как правило, в первых числах июля) у знакомого садовода — счастливого обладателя такой красоты)) — попросите 1-2 молодых не толстых веточки, несущих соцветия. Цветки удалите, нарежьте стандартные черенки: одно междоузлие, нижний косой срез под узлом — листья удалите, верхний прямой над узлом — листья обрежьте наполовину для уменьшения испарения.

Черенок нижним концом обмакните в порошок «Корневина» и поместите во влажный грунт под углом 45º на глубину 1-2 см. Не забудьте обжать грунт вокруг черенка!

В мою мини-тепличку, как правило, помещается 4 черенка — хорошо бы листья не касались друг друга во избежание гниения

Что мне нравится?В такую тепличку нужно совсем немного грунта, она не тяжелая, легко размещается в любом укромном месте (в данном случае — под садовой скамейкой). В ней удобно наблюдать за растениями, легко опрыскивать для создания влажности, отвинтив крышку с горлышка или откинув верхнюю часть бутыли.

Как только в пазухах оставленных листьев появятся новые побеги (к сожалению, фото получилось очень размытым, неловко показывать (((), черенки можно осторожно рассадить по индивидуальным горшкам.

Выход — практически 100%-й!

В первую зиму горшки лучше вкопать в укромном месте до уровня земли, накрыть овощным ящиком, а весной уже можно высаживать на постоянное место или подержать в горшке ещё год для укрепления саженца.

Сорт Лаймлайт в сентябрьском цветнике

Соцветие старой, заслуженной Пинки Винки

Этот же сорт в сентябрьском цветнике

Дерзайте! Разве вам не нужна такая красота?! Удачи!