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Ремонт Первой научно-популярной библиотеки завершат до конца апреля
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Ремонт Первой научно-популярной библиотеки завершат до конца апреля 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ремонт Отдела семейного чтения Первой научно-популярной библиотеки планируют завершить 30 апреля.
Обновление учреждения стартовало в феврале этого года. Отметим, что во время ремонта посетителям был доступен архив библиотеки. Сотрудники учреждения приняли решение открыть другой вход.
— Помещение стилизовано под лофт. Уже проведен капитальный ремонт левого крыла библиотеки. Мы захотели сделать там светлое и просторное помещение, в дизайне которого используется дерево. Специалисты установят амбарные двери и большие окна, — поделился руководитель Первой научно-популярной библиотеки Михаил Ильин.
Он добавил, что пространство будет украшено большим количеством зелени.
Отметим, что после завершения ремонта в библиотеке установят аквариум с растениями.
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