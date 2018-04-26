Ремонт Первой научно-популярной библиотеки завершат до конца апреля

Ремонт Отдела семейного чтения Первой научно-популярной библиотеки планируют завершить 30 апреля.

Обновление учреждения стартовало в феврале этого года. Отметим, что во время ремонта посетителям был доступен архив библиотеки. Сотрудники учреждения приняли решение открыть другой вход.

— Помещение стилизовано под лофт. Уже проведен капитальный ремонт левого крыла библиотеки. Мы захотели сделать там светлое и просторное помещение, в дизайне которого используется дерево. Специалисты установят амбарные двери и большие окна, — поделился руководитель Первой научно-популярной библиотеки Михаил Ильин

Он добавил, что пространство будет украшено большим количеством зелени.

Отметим, что после завершения ремонта в библиотеке установят аквариум с растениями.