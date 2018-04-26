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Первый канал расскажет, можно ли жарить шашлык на балконе
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Первый канал расскажет, можно ли жарить шашлык на балконе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Когда еще жарить шашлыки, как не на майские праздники? Провести время с толком, насладившись любимым блюдом и общением с друзьями, и не заработать штраф поможет видеоинструкция от программы «Доброе утро» на Первом канале. В пятницу, 27 апреля, корреспонденты передачи расскажут, можно ли жарить мясо прямо на балконе и чем это грозит, где в городе поставить мангал, чтобы потом не платить штраф и многие другие интересные подробности.
Те же, кто предпочитает проводить свободное время в торговых центрах, узнают, как за последний месяц изменились правила противопожарной безопасности. Как громко должна звучать сирена по новым правилам, как часто должны тестировать систему и когда первые проверки в новом формате? Подробности в программе «Доброе утро» на Первом канале. Не пропустите!
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