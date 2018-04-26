Seiko начала сотрудничество с Фабьеном Кусто

Компания Seiko объявила о новом партнерстве с океанологом и защитником морской природы Фабьеном Кусто. Как и его знаменитый дед Жак-Ив Кусто , Фабьен посвятил свою жизнь исследованию и сохранению мирового океана. Seiko планирует сотрудничать с Фабьеном через традиционные и онлайн медиа инициативы, сфокусированные на коллекции часов для дайвинга Prospex. Кроме того, Seiko будет поддерживать Центр изучения океана, который был создан Фабьеном Кусто для изучения и улучшения здоровья мирового океана. Также компания приглашает к сотрудничеству дайверов, экологов и других морских специалистов со всего мира, чтобы поделиться с общественностью их опытом, рассказами и идеями на будущее, используя хэштег #DiscoverYourPlanet.

Фабьен КУСТО.

Seiko давно работает в области дайвинга — с 1965 года компания постоянно расширяла границы возможного в сфере технологий изготовления часов для дайвинга. Сегодня, две самые выдающиеся модели за всю историю Seiko воссозданы в новой коллекции Prospex. В 1968 году, Seiko объявила о выпуске первых японских высокочастотных часов для дайвинга, а десять лет спустя были созданы первые кварцевые дайверские часы для насыщенных погружений. И сегодня, две эти модели вновь оживают

в специальной памятной серии, которая открывает возможности часового мастерства Seiko для тех, кто работает и отдыхает в подводном мире.

THE 1968 AUTOMATIC DIVER’S RE-CREATION LIMITED EDITION

В 1968 году, всего через три года после создания первых часов Seiko для дайвинга, инженерам удалось создать дайверские высокочастотные часы с водонепроницаемостью

до 300 метров — достижение, которое положило основу будущих разработок часов для дайвинга Seiko. Эти часы были оснащены высокоточным 10-битным калибром, заключенным в корпусе монокок, также в часах имелась завинчивающаяся заводная головка и однонаправленный вращающийся безель.

Оригинальные часы 1968 года предназначались для рекреационного дайвинга, в то время как новая модель подходит для насыщенных погружений. Как и оригинал, она выполнена в корпусе монокок и не имеет задней крышки. Часы оснащены калибром 8L55, который был специально разработан для дайверских часов и вручную собирается высококвалифицированными мастерами Seiko в часовой студии Shizukuishi в Мориоке на севере Японии. Каждая деталь часов отличается высоким качеством: полировка корпуса по технологии Zaratsu, позволяет добиться четкости линий и красоты, сапфировое стекло двойной изогнутости обеспечивает высокую читаемость, а ремешок изготовлен из новейшего высокопрочного силикона. Все часовые индексы имеют полированные грани, а метки 12, 6 и 9 часов отличаются разным дизайном — это гарантирует, что вы сможете безошибочно узнать время даже на глубине 300 метров.

Новинка Seiko.

Дайверский рай на Якусиме стал вдохновением для создания второй памятной модели

Теми же профессиональными характеристиками обладает и вторая модель, выполненная в память о дайверских часах 1968 года. Ее особенностью является темно-зеленый цвет циферблата и безеля. Этот насыщенный оттенок зеленого передает богатые тона древних кедровых деревьев на острове Якусима, расположенном на самом юге Японского архипелага. Наряду с тем, что Якусима является объектом всемирного наследия благодаря своим лесам, этот остров так же притягивает к себе любителей дайвинга, которые приезжают сюда ради кристально чистой воды, коралловых рифов и богатого подводного мира. Безель из циркониевой керамики надежно защищен от царапин, корпус из нержавеющей стали оснащен сверхпрочным покрытием, а сапфировое стекло имеет двустороннее антибликовое покрытие. Минутные маркеры 5, 10, 15 и 20 на безеле покры

ты особо ярким люминесцентным составом Lumibrite, который усиливает читаемость вращающегося безеля и, следовательно, повышает безопасность дайвера. Помимо стального браслета, в комплект также входит сверхпрочный силиконовый ремешок.

Новинка Seiko.

Две другие новинки Prospex, также имеют отношение к легендарным часам 1968 года. В них отражен внешний облик оригинальных часов, но сами они выполнены в современном стиле, часы оснащены более тонким и изящным безелем и стрелками в современном дизайне. Одна модель

имеет браслет из нержавеющей стали, а другая — силиконовый ремешок. Обе модели подходят для погружения на глубину до 200 метров и оснащены калибром 6R15, который позволяет выполнить корпус с более тонким профилем.

Новинка Seiko.