Модный приговор — зарядка для воображения

Нас, замкадышей (жителей Москвы, проживающих за МКАД), довольно много, и все же платформа станции никогда не бывает заполненной. Даже в часы пик. А сейчас, весной, когда пухлые объемные пальто и пушистые меховые шубы пассажиров поменялись на яркие веселые курточки и плащи, пространства еще как бы прибавилось.

И свежее весеннее настроение чувствуется даже под землей. Вот у информационной стойки весело чирикает симпатичная компания студенток. Сквозь их рваные джинсы беззащитно сверкают хрупкие коленки, чем-то напоминающие подснежники, вылупившиеся под первыми теплыми лучами солнца. А сколько сразу новых неожиданных цветовых и геометрических решений обнаруживается в прическах наших московских модников и модниц! Молодой рокер с абсолютно выбеленной, вставшей дыбом челкой проскальзывает в закрывающиеся двери вагона.

И тут же в противоположной стороне вестибюля словно вспыхивает большая лампочка — приближается девушка с копной волос фиолетового окраса с фосфорицирующим эффектом.

Украдкой рассматривать людей в метро — очень даже интересное занятие. Можно поиграть, например, в свой «Модный приговор». Ранним утром, когда пассажиры еще пытаются досмотреть сны по пути на работу, уютно устроившись на мягких вагонных диванах, есть шанс совсем незаметно нафантазировать, например, эпатажный гардероб для какой-нибудь невыспавшейся мамочки или усталого солидного джентльмена. Пустячок, а приятно и одновременно тренировка воображения. Главное, свою станцию не проворонить.