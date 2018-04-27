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Лабытнангские автоинспекторы, ветераны и юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
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Лабытнангские автоинспекторы, ветераны и юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Красный Север
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с ветеранской организацией, Центром детского творчества и Молодежным центром присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента — 2018».
Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы. Ее история берет свое начало с осени 1769 года. Акция «Георгиевская лента» впервые стартовала в 2005 году. Ежегодно она набирала свои обороты и успела стать доброй традицией, в том числе и на Ямале.
Автополицейский, председатель Совета ветеранов, а также член Общественного совета совместно с воспитанниками Центра детского творчества и городского Молодежного центра провели акцию, ставшую уже традиционной. Полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения, а ребята поздравляли водителей с предстоящим праздником и дарили георгиевские ленточки. Также участникам дорожного движения ребята вручали памятки для автомобилистов с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения и беречь детские жизни на дорогах города.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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