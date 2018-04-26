В одном из городских пабликов Ямала продают броши из георгиевских ленточек. Допустимо ли?

«Красный Север» поинтересовался у организаторов окружной акции, допустимо ли это.

— Акция «Георгиевская ленточка» — некоммерческая. Продажа запрещена. Не разрешается даже давать ленточку в дополнение к любому другому товару, — рассказал Александр Должиков, руководитель ямальского отделения ВОД «Волонтёры Победы», специалист ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания». — Ленту можно получить только из рук волонтеров. Ребята раздают и буклеты, где прописан регламент ношения ленты: только на лацкане, завязав узлом или бантом. Носить на волосах, сумках, ремнях, прицеплять к антеннам автомашин не разрешается. Что касается сложных украшений… В принципе, в законодательстве такой случай не прописан. Я считаю неприемлемым наживаться на символе Победы. Одно дело — когда фирма изготавливает для раздачи на улицах или для организаций. И другое — когда частное лицо делает специально на продажу.