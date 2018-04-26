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Кортни Кардашьян решила переехать во Францию
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Кортни Кардашьян решила переехать во Францию 

Sunmag 35 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Поклонники Кортни Кардашьян со дня на день ждут, когда ее 24-летний бойфренд Юнес Бенджима сделает ей предложение. И судя по тому, что Юнеса уже заприметили в одном из ювелирных магазинов Лос-Анджелеса, где он выбирал обручальные кольца, момент этот близок как никогда. Ну а пока Кортни может позволить себе помечтать о счастливом будущем: так, например, источники рассказывают, что 38-летняя звезда реалити-шоу всерьез задумалась насчет переезда в Париж вслед за Юнесом, которому часто приходится работать моделью во Франции. «Юнес перебрался в Лос-Анджелес лишь за тем, чтобы быть поближе к Кортни, но он все равно скучает по Европе. Париж для него — особенное место. Он мечтает переехать туда вместе с Кортни, и ей действительно нравится эта идея», — поделился инсайдер.
Правда, этим романтическим планам придется столкнуться и с реальностью в лице троих детей Кортни от предыдущего бойфренда Скотта Дисика. Если Кортни решит осуществить их с Юнесом мечту, то восьмилетний Мейсон, пятилетняя Пенелопа и трехлетний Рейн поедут в Париж вместе с мамой. «Скотт крайне взволнован такой перспективой. Он пытается отговорить Кортни как может, но если она хочет чего-либо, то всегда находит способ этого добиться. К тому же Скотт для нее вообще не авторитет, и его мнение она будет учитывать последним, — рассказал источник. — Конечно, она не планирует переезжать насовсем. Но на несколько месяцев, в качестве эксперимента, почему бы и нет? Скорее всего, Кортни и Юнес уедут уже этим летом».
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