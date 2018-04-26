Девушка Тимати назвала свои параметры в соцсети

Возлюбленная известного российского артиста и предпринимателя Тимати , 22-летняя москвичка Анастасия Решетова , является обладательницей титула «1-я Вице-мисс Россия-2014».

Девушка не дает спуску ни себе, ни своим поклонникам, публикуя мотивирующие селфи в откровенных нарядах, подчеркивающих фигуру. Известно, что для поддержания формы модель периодически посещает студию растяжки. Накануне в «Инстаграме» она рассекретила свой вес и параметры фигуры. Оказалось, что объем ее груди составляет 91 сантиметр, обхват талии — 60, а бедер — 100, что слегка удивило фолловеров. Весит Настя 58 килограммов при росте 180 сантиметров.