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Девушка Тимати назвала свои параметры в соцсети
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Девушка Тимати назвала свои параметры в соцсети 

WomanHit.ru 31 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
Возлюбленная известного российского артиста и предпринимателя Тимати, 22-летняя москвичка Анастасия Решетова, является обладательницей титула «1-я Вице-мисс Россия-2014».
Девушка не дает спуску ни себе, ни своим поклонникам, публикуя мотивирующие селфи в откровенных нарядах, подчеркивающих фигуру. Известно, что для поддержания формы модель периодически посещает студию растяжки. Накануне в «Инстаграме» она рассекретила свой вес и параметры фигуры. Оказалось, что объем ее груди составляет 91 сантиметр, обхват талии — 60, а бедер — 100, что слегка удивило фолловеров. Весит Настя 58 килограммов при росте 180 сантиметров.
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