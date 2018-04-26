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Весеннее преображение: небольшой косметический ремонт в старенькой тепличке
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Весеннее преображение: небольшой косметический ремонт в старенькой тепличке 

7dach.ru 30 минут назад
Фото: 7dach.ru
Пока новая теплица остается мечтой, приняли решение привести в порядок нашу старенькую, но такую уже полюбившуюся тепличку, которая так выручает! Ограждения из шифера давно пришли в негодность, пришло время поменять их.
Для этого ремонта понадобилось:
Доска 150х30 — 6 м х 2 шт.
Брусок 30х30 — 40 см х 12 шт.
Пропитка-антисептик «Сенеж»
Опилки (примерно полмешка)
Агроволокно черное (плотность 60, но если есть возможность, то лучше плотнее)
Мебельный степлер
Хороший настрой на будущий урожай.
Порядок работы:
1. Убрали старые бортики из шифера.
2. Две доски 150х30, плюс колышки из бруса — и новые ограждения готовы. Обрабатываем пропиткой-антисептиком.
3. Устанавливаем на место старых.
Теперь надо заполнить землей образовавшиеся пустоты и уплотнить 4. Выравниваем грунт на дорожке, уплотняем. 5. Далее следует слой опилок (угнетение сорняков, сухость и плотность дорожки).
6. Покрываем дорожку черным агроволокном. Чем больше плотность, тем лучше. У нас был небольшой запас 60, это не много, положили в два слоя.
7. Закрепили его к бортикам при помощи мебельного степлера.
8. Чуть позже положу сверху старенькую ковровую дорожку — и «дворец» для любимых томатов готов)) Все необходимые материалы и инструменты для такого ремонта, а также многое другое для будущих посадок можно найти и приобрести в сети гипермаркетов ОБИ.
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