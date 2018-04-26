Журнал Dessert Reportотметил выходюбилейного номера 

Апрель заканчивается интересным мероприятием Dessert Smart Party, организованным журналом Dessert Report в честь выхода двадцатого юбилейного номера.
Public Talk с Жанной Манске
Так на входе, гостям был представлен фото-проект европейского художника Жанны Манска с участием российской киноактрисы Натальи Губиной и телеведущей Виктории Гилварг, после легкого аперитива от виноторговой компании Palais Royal в баре заведения, главный редактор журнала Dessert Report Александр Лесников пригласил всех в основной зал-библиотеку на public talk с владелицей многопрофильного консалтингового агентства в сфере недвижимости и управления инвестициями Residae Barcelona — Эвилиной Басун.
Александр ЛесниковВиктория Гилварг
Интригой же вечера стал визит потомственного бурятского шамана Валентины Рульер Роллен, одетой в традиционный костюм народов Сибири.
Завершился вечер показом новой коллекции бриллиантов от Ювелирного Дома Diafano by Olga Karlova, видео инсталляцией и модной, электронной музыкой от диджея. Партнеры мероприятия: Фитнес клуб премиум класса Golden Mile Fittness & Spa; Оператор сотовой связи премиум класса Pond Mobile; Сеть салонов красоты Carlo Bay Russia.
Элина КобалеваЮлия Евдокимова, Артем Сорокин и Ольга Карлова
Среди гостей присутствовали: Михаил Турецкий, Юлия Винер, Евгения Ветрогон, Наталья Губина, Александр Толмацкий, Нелли Давыдова, Ольга Карлова, Артем Сорокин, Виктория Гилварг, Мария Фролова, Юлия Евдокимова, Наталья Вагапова, Галина Подзолко и многие другие.