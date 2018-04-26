15 признаков того, что у вас давно не было секса

Это случается даже с лучшими из нас Иногда вы настолько поглощены работой или переживаниями о своих предыдущих отношениях, что не сразу понимаете, что причина вашей постоянной раздражительности связана с острым недостатком мужчины в организме. Вот несколько признаков, что вы затянули с одиночеством.

Вы не можете вспомнить, когда последний раз меняли постельное белье, зато на второй половине вашей кровати вы обнаруживаете кучу крошек от печенья.

Ваша коробочка с презервативами покрыта слоем пыли.

История просмотров в вашем браузере состоит из порно более чем полностью.

Вы не можете вспомнить, когда последний раз брились.

Когда вы видите парочки на улице, вы с остервенением представляете их в горизонтальном положении.

Вы внимательно разглядываете руки мужчин: на работе, в метро, везде. А вот этот парень за столиком на против, такой мускулистый…

Вы обнимаете ваших приятелей мужчин дольше чем обычно.

Вам тяжело смотреть спортивные новости по телевизору. Они такие, хм, слишком потные…

Вы действительно беспричинно раздражаетесь каждый день. Спасибо, стена, я слышу твой зов, я уже лезу!

Вы перебираете контакты ваших давних знакомых, прикидывая, что неплохо было бы увидеться снова. Повод? Ну-ууу…

Вас подмывает напиться в баре и выйти танцевать так, чтобы видели все.

Вы всерьез беретесь читать «50 оттенков серого», и на середине книги обнаруживаете себя за просмотром порно на компьютере.

Ваша коллекция секс-игрушек могла бы обеспечить небольшую деревню.

Вы полюбили собственную руку так сильно, что сомневаетесь, что кто-нибудь сможет ее превзойти.

Поедание пиццы в постели — стало вашей самой эротической фантазией.