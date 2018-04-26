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Программу выдачи полисов изменили из-за девочки с необычным именем
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Программу выдачи полисов изменили из-за девочки с необычным именем 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Пара из Санкт-Петербурга назвала новорожденную дочь длинным финским именем — Кирсти Хелла Дженни Паула. Ее без проблем зарегистрировали в ЗАГСЕ, а вот при получении полиса ОМС в страховой компании возникли проблемы. Программа просто не могла принять имя длиннее 14 символов, сообщает «Дождь». Удивительно, но страховая компания решила пойти навстречу молодым родителям и изменила объем поля ввода имени в программе с 14 символов до 40.
А недавно во Франции родителям запретили назвать дочь выбранным именем.
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