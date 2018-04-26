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Бесплатные занятия йогой для пенсионеров стартовали в СК «Лианозово»
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Бесплатные занятия йогой для пенсионеров стартовали в СК «Лианозово» 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Пенсионеров района приглашают на бесплатные занятия общей физической подготовкой с элементами йоги, которые стартовали в рамках проекта «Московское долголетие» в спортивном клубе «Лианозово». Как сообщили в СК, программа занятий подойдет для всех, так как учитывает индивидуальные особенности и включает различные направления: тонизирующая хатха йога, дыхательные упражнения пранаяма йоги, динамичные комплексы кундалини йоги, расслабляющая, медитативная нидра йога, а также общефизические упражнения и упражнения лечебной физкультуры.
— Мы проработаем напряжения и зажимы, укрепим суставы и связки, улучшим гибкость позвоночника. Вы укрепите здоровье и иммунитет, станете радостнее и будете чаще улыбаться, ведь занятия ОФП и йогой активизируют жизненную энергию во всем организме. Кроме того, вы познакомитесь с такими же активными и прекрасными людьми, отдохнете от домашних хлопот и забот! — подчеркнули в СК «Лианозово».
Занятия проходят в СК «Лианозово» по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 87. Предварительная запись проводится по телефону 8 (499) 209-09-95, однако участникам необходимо зарегистрироваться на программу в районном центре соцобслуживания по адресу: ул. Новгородская, дом 32. Телефон ЦСО: 8 (499) 909-77-22. (вт)
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