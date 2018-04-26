Светлана Зейналова рассказала о талантах своей дочери

Светланы Зейналовой , которая ушла в декретный отпуск на последних месяцах беременности, появилось еще больше времени на общение с семьей и первым ребенком. Поэтому многочисленные подписчики наконец смогли узнать побольше о дочурке теледивы Александре. Светлана выложила пост, где она рассказала о своем любимом чаде.

«Немного о моей дочери… Художница, артиста, лентяйка, любительница Литтл Пони, пиццы и молочных коктейлей, ценительница тусовок и красивых платьев, пухлые булочки и хитрые глазки. Сегодня День Дочери! Я сама дочь и знаю, быть девочкой непросто, много требований ко всему: фигуре, силе воли, красоте, уму, характеру… ты «должна быть вот такой, чтобы быть успешной и любимой»… а на самом деле НАДО БЫТЬ ПРОСТО САМОЙ СОБОЙ! А это как раз самое трудное. Дочери! Поверьте, впереди нас ждёт самое прекрасное! И с каждым годом мы лучше и красивее! И все делаем ОТЛИЧНО! А наши дочери тому яркое подтверждение!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала телеведущая.