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Ирина Шейк, Алла Пугачёва, Наталья Водянова — 15 «свежих» фото звёзд без макияжа
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Ирина Шейк, Алла Пугачёва, Наталья Водянова — 15 «свежих» фото звёзд без макияжа 

Журнал ОК! 1 час назад
Отредактированные фотографии с кучей добавленных фильтров стали нормой повседневной жизни (многие звёзды даже нанимают людей, которые ретушируют их снимки). Идеальные глянцевые картинки знаменитостей влияют на нашу жизнь больше, чем хотелось бы: они искажают реальность и роют большую пропасть между простыми людьми и их звёздными кумирами. Однако ещё есть те, кто уменьшает эту дистанцию — звёзды, публикующие «честные» фотографии. Многие из них — в нашей подборке.
Алла Пугачёва
«Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», — написала в своём Инстаграме Примадонна.
Алла Пугачёва
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Наталья Водянова
Наталья Водянова
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Милла Йовович
Милла Йовович
Адель
Адель
Кристина Агилера
«Сейчас я могу отбросить всё и ценить себя и свою красоту такой, какая она есть», — сказала певица журналистам.
Кристина Агилера
Леди Гага
Леди Гага
Наталия Медведева
Наталия Медведева
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Галь Гадот
Галь Гадот
Гвинет Пэлтроу
Дерек Бласберг, Гвинет Пэлтроу, Ник Браун
Стас Костюшкин, Ёлка
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
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