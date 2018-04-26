Отредактированные фотографии с кучей добавленных фильтров стали нормой повседневной жизни (многие звёзды даже нанимают людей, которые ретушируют их снимки). Идеальные глянцевые картинки знаменитостей влияют на нашу жизнь больше, чем хотелось бы: они искажают реальность и роют большую пропасть между простыми людьми и их звёздными кумирами. Однако ещё есть те, кто уменьшает эту дистанцию — звёзды, публикующие «честные» фотографии. Многие из них — в нашей подборке.
«Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», — написала в своём Инстаграме Примадонна.
Алла Пугачёва
Ирина Шейк
Наталья Водянова
Ольга Куриленко
Милла Йовович
Адель
«Сейчас я могу отбросить всё и ценить себя и свою красоту такой, какая она есть», — сказала певица журналистам.
Кристина Агилера
Леди Гага
Наталия Медведева
Элизабет Бэнкс
Ксения Собчак
Галь Гадот
Дерек Бласберг, Гвинет Пэлтроу, Ник Браун
Кэтрин Зета-Джонс