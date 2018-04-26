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С персонажами произведений Чуковского познакомились маленькие жители Войковского
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С персонажами произведений Чуковского познакомились маленькие жители Войковского 

Управа района Войковский 48 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Путешествие в дом-музей Корнея Чуковского совершили третьеклассники школы №717 Войковского. Как сообщили организаторы экскурсии, самое большое впечатление на ребят произвел абажур, каждую грань которого украшают сцены из сказок писателя.
— Абажур сделан из коробки для торта, который подарила писателю Агния Барто, — пояснил представитель школы. — В этом доме Корней Чуковский жил с февраля 1938 по октябрь 1969 года. Сказка «Бибигон» так и начинается: «Я живу на даче в Переделкине…».
Детей в жилище писателя также поразило количество книг. В каждой из комнат посетителей ждали фантастические истории героев сказок Чуковского. (ео)
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