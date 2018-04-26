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«Красавица дня»: Супермама в суперсемье
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«Красавица дня»: Супермама в суперсемье 

Mirmol.ru 36 минут назад
Фото: Mirmol.ru
«Красавица дня»: Супермама в суперсемьеМы продолжаем нашу акцию «Красавица дня» в рамках конкурса «Какая она — настоящая дагестанская красавица?» и сегодняшняя наша героиня супермама Ума.
Мама троих сыновей, любящая жена и светлый человек. Девушка, несмотря на колоссальную нагрузку в воспитании детей и семейной жизни, успевает следить за своим здоровьем и фигурой. Последняя, по отзывам подписчиков девушки, которых более 350 тысяч, просто сногсшибательна и не скажешь, что эта красавица родила трех джигитов.
Желаем нашей конкурсантке удачи и такого же позитивного заряда на всю жизнь.
Если вы еще не проголосовали, сделайте это перейдя по следующей ссылке: http://mirmol.ru/blogs/konkurs-krasoty-kakaja-ona-nastojashhaja-dagestanskaja-krasavica/
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