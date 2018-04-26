«Красавица дня»: Супермама в суперсемье

«Красавица дня»: Супермама в суперсемьеМы продолжаем нашу акцию «Красавица дня» в рамках конкурса «Какая она — настоящая дагестанская красавица?» и сегодняшняя наша героиня супермама Ума.

Мама троих сыновей, любящая жена и светлый человек. Девушка, несмотря на колоссальную нагрузку в воспитании детей и семейной жизни, успевает следить за своим здоровьем и фигурой. Последняя, по отзывам подписчиков девушки, которых более 350 тысяч, просто сногсшибательна и не скажешь, что эта красавица родила трех джигитов.

Желаем нашей конкурсантке удачи и такого же позитивного заряда на всю жизнь.

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