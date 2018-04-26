Власти Франции намерены выслать россиянку, разлучив с новорождённым ребёнком

Французские чиновники отказались продлевать вид на жительство гражданке России, находящейся в стране уже восемь лет. Сейчас она не работает и воспитывает новорождённую дочку. Но доказать своё положение женщина не смогла из-за недостаточного количества документов, а сотрудники префектуры не стали разбираться в ситуации и выдали отказ на формальных основаниях. Теперь россиянку ждут судебные тяжбы и борьба за право воспитывать дочь. Эксперты отмечают, что положение легальных мигрантов в странах ЕС усложняется на фоне притока беженцев с Ближнего Востока.

Вместо продления вида на жительство (ВНЖ) — документа, необходимого для законного длительного проживания на территории Франции, — 36-летняя россиянка, мать младенца, получила отказ и предписание покинуть территорию страны. При этом продление ВНЖ было далеко не первым для Екатерины Алиной. В течение восьми лет она ежегодно подтверждала законность своего пребывания перед властями Французской Республики в префектуре Парижа.

Но в этот раз, несмотря на гражданский брак с родившимся во Франции гражданином Германии, общего ребенка, стабильную работу и недвижимость в собственности, власти Ниццы решили разлучить молодую семью, не увидев достаточных доказательств статуса Екатерины.

«Я пересекла порог префектуры в Ницце, так как в Каннах префектуры нет. Там мне фактически дали понять, что я просто забеременела от непонятного гражданина Германии и что памперсов и платьев своей дочке я купила недостаточно», — рассказала Алина.

Россиянку удивляет отношение чиновников: если они считают её матерью-одиночкой, то как она тогда должна заботиться о ребёнке без документов? В настоящий момент она находится во Франции фактически нелегально и ждёт решения суда, рассчитывая, что оно будет в её пользу. Если суд не встанет на её сторону, женщине грозит разлука с ребёнком: у восьмимесячной девочки есть только французское гражданство.

В 2010 году Екатерина Алина приехала во Францию по студенческой визе для продолжения обучения в Университете Париж Декарт. Закончив университет, она устроилась на работу, исправно платила налоги. Екатерина в совершенстве знает французский, поэтому проблем с интеграцией не возникало.

Семь лет Алина прожила в Париже, сделала карьеру, в декрет ушла с должности коммерческого директора компании — разработчика мобильных приложений. Пять лет назад она познакомилась со своим гражданским мужем.

«Я получила диплом, платила налоги и работала коммерческим директором. Мы купили квартиру в Каннах, и там я родила девочку. Мы подумали, что для ребёнка это будет очень хорошо: здесь тепло, есть пляж», — рассказывает россиянка.

Возможная высылка

Своё решение чиновники префектуры департамента Альп-Маритим обосновали отсутствием достаточного количества документов, подтверждающих положение Алины. В частности, она никак не смогла подтвердить свои отношения с мужем (на её странице в Facebook много совместных фотографий) и отсутствие постоянных связей с родственниками в стране происхождения. Также, по мнению властей Франции, россиянка недостаточно активно занимается уходом за дочерью.

В постановлении сообщается, что если она в 30-дневный срок не уедет сама, то её вышлют в принудительном порядке, оплатив стоимость возвращения в Россию. Кроме того, в префектуре уведомили россиянку о возможности административного задержания.

Екатерина отмечает, что в префектуре Парижа отношение было совершенно иным. В Ницце пришлось отстоять пятичасовую очередь, а сотрудницы, по её словам, особенно негативно относятся именно к русским. Екатерина отметила, что приезжие из бывших французских колоний без проблем получали разрешение, в отличие от россиян.

Один визит в префектуру обошёлся россиянке в €300, так как, помимо вызова такси туда и обратно, ей пришлось оплатить рабочий день няни, оставшейся сидеть с ребёнком.

Собирайте чеки с рождения

Во Франции действует система получения вида на жительство в зависимости от типа занятости. Иностранцы могут получить ВНЖ по студенческой, рабочей, инвестиционной и деловой визе.

Ранее у Екатерины был рабочий ВНЖ. Но поскольку после рождения дочери она решила пока не выходить на работу и заниматься воспитанием ребёнка, то подала на новый тип ВНЖ, который называется «семейная жизнь», как мать ребёнка-француза.

Отец ребёнка был готов их содержать. Однако, согласно французским законам, ей необходимо было предоставить доказательства своего активного участия в воспитании малыша.

«Я поменяла статус с рабочей визы на «личную жизнь», поэтому я должна доказать, что участвую в воспитании ребёнка, то есть доказать, что содержу ребёнка. Соответственно, я как пример принесла чеки покупок нескольких платьев и памперсов. Я не знала, что с момента её рождения нужно собирать все квитанции, потому что там не написано, в каком размере я должна участвовать», — возмущается молодая мать.

В префектуре сочли два чека из онлайн-магазина недостаточным доказательством и предупредили Алину, что досье неполное и документов не хватает. Однако, будучи абсолютно уверенной, что после восьми лет жизни во Франции ей вряд ли откажут, она настояла на подаче именно такого небольшого пакета документов.

«Учитывая, что заинтересованная сторона предоставила только две копии чеков онлайн-покупок памперсов и четырёх предметов одежды в августе 2017 года и в ноябре 2017 года, с интервалом в более чем три месяца, и поскольку соответствующее лицо не представило каких-либо других доказательств вклада в содержание ребёнка… Принимая во внимание, что… заинтересованная сторона подала неполный набор документов… она таким образом… не может получить вид на жительство», — решили в префектуре Ниццы.

Противоречит интересам ребенка

Екатерина сообщила RT, что уже наняла адвоката в Париже и собирается разбираться в сложившейся ситуации в суде. По её словам, 2 мая 2018 года юрист отправит запрос в префектуру, у которой будет три месяца для того, чтобы дать ответ.

Адвокат россиянки в исковом заявлении требует отменить несправедливое решение властей Ниццы, так как оно нарушает права человека и не учитывает интересы ребёнка. К собранным Екатериной документам прилагались достаточные доказательства её совместной жизни с отцом ребенка и того, что она принимает достаточное участие в воспитании малыша.

«Таким образом, оспариваемое решение явно противоречит интересам ребёнка и поэтому должно быть отменено в полном объёме… В этих обстоятельствах по причинам, изложенным выше (французский ребенок, европейский супруг, социальная интеграция, продолжительность пребывания, работа во Франции), оспариваемое решение нарушает право заявителя вести нормальную семейную и личную жизнь, решение будет отменено», — говорится в документах адвоката.

Кроме того, в заявлении адвокат требует компенсировать затраты в размере €2 тыс., которые понесла россиянка в результате разбирательств.

«Россияне становятся жертвами сирийского кризиса»

Президент банка «Штерн и Ко» (Stern & CIE), знакомый Екатерины Антонио Дуарте в беседе с RT высказал предположение, что в регионе существует некая неформальная квота на проживающих русских. Банкир пояснил, что в Ниццу стекается большой поток беженцев из Италии.

«Ситуация с Катей не исключение: как вы знаете, в Европе для традиционных мигрантов, например из России или из других стран, стало сложнее (получить ВНЖ. — RT), потому что французские власти, как и власти других европейских государств, хотят ограничить поток легальной иммиграции. Таким образом, с моей точки зрения, россияне косвенно становятся жертвами сирийского кризиса», — поделился своими соображениями глава банка.

Дуарте объяснил, что в силу большого числа заявок и недостаточного количества персонала на рассмотрение каждого заявления выделяется всё меньше времени, и порой заявитель может получить отказ, даже если с документами у него всё в порядке.

Стоит отметить, что Лазурный Берег — один из немногих регионов Франции, где Национальный фронт Марин Ле Пен, сделавший антииммигрантскую риторику основой своей программы, традиционно получает высокий процент голосов на выборах.

По словам адвоката, специалиста по международному и гражданскому праву Марии Ярмуш, случай Екатерины вполне укладывается в текущую непростую политическую ситуацию, когда российский паспорт действует на европейских чиновников как красная тряпка на быка.

По её мнению, россияне попросту становятся «нежелательными» и любая причина может быть использована для отказа в выдаче документов и выдворения из страны.

«В связи с миграционным кризисом в ЕС они начинают очень внимательно изучать основания для получения разрешения на проживание… Они не посчитали необходимым продлевать, так как у ребёнка есть отец, с которым он проживает, а проживание с матерью совсем не нужно. Мать может просто приезжать по краткосрочным визам и с ребёнком общаться. Это не будет противоречить Конвенции о правах ребёнка», — объясняет адвокат.

По словам Ярмуш, решение французских чиновников нарушает права Екатерины как матери и человека, а также её право на личную жизнь. Адвокат считает, что власти не смогут отобрать у россиянки ребёнка, если она оформит ему российское гражданство, обратившись в российское консульство во Франции. Правда, для этого ей потребуется получить согласие отца.

«Конечно, это нарушение её прав, учитывая, что она не вчера приехала, восемь лет там прожила, интегрировалась. Думаю, у неё есть все возможности оспорить во французском суде это решение: она живет в ЕС с семьёй, и неважно, в браке или в гражданском сожительстве», — считает Ярмуш.

Случай не уникален

Случай Екатерины Алиной не уникален. Ещё одна россиянка — жительница Канн, также Екатерина, рассказала RT о двух других похожих ситуациях. Она считает, что чиновники Франции руководствуются двойными стандартами, принимая решения о продлении ВНЖ.

Одной из женщин отказывали в выдаче вида на жительство до тех пор, пока она не заключила брак с французом, хотя они и состояли в отношениях, предусмотренных ПАКС (Гражданским кодексом солидарности — системой, закрепляющей отношения вне официального брака во Франции. — RT), и растили двух детей-французов.

В другом случае замужней женщине отказали в продлении ВНЖ по визе гостя без права работы. Несмотря на наличие учащихся во Франции детей и официальный брак с мужчиной, который полностью её обеспечивает, чиновники посчитали, что россиянка должна обеспечивать себя сама.