Спортсмены из Митина пробегут легкоатлетический кросс

Сборная легкоатлетов района Митино примет участие в окружном забеге, посвященном празднику Весны и Труда. Соревнования состоятся 30 апреля.

— Кросс проводится в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 18–34 лет, мужчины и женщины 35–49 лет, мужчины и женщины от 50 лет и старше. Дистанция для всех участников соревнований составляет 2 км, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Место проведения: вело-лыжная трасса ФОК «Лазурный», ул. Вилиса Лациса, дом 26. Начало соревнований в 17.00. Дополнительная информация по телефону: 8 (917) 529-00-09. (ср)