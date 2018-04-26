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Спортсмены из Митина пробегут легкоатлетический кросс
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Спортсмены из Митина пробегут легкоатлетический кросс 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Сборная легкоатлетов района Митино примет участие в окружном забеге, посвященном празднику Весны и Труда. Соревнования состоятся 30 апреля.
— Кросс проводится в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 18–34 лет, мужчины и женщины 35–49 лет, мужчины и женщины от 50 лет и старше. Дистанция для всех участников соревнований составляет 2 км, — рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Место проведения: вело-лыжная трасса ФОК «Лазурный», ул. Вилиса Лациса, дом 26. Начало соревнований в 17.00. Дополнительная информация по телефону: 8 (917) 529-00-09. (ср)
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