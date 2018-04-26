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Nescafe выпустил кофе для самых ценных моментов
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Nescafe выпустил кофе для самых ценных моментов 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Обновленный напиток получил не только новую форму, но и новое значение.
2018 год стал знаковым в истории NESCAFÉ Gold. Для начала кофе стали по-новому позиционировать, и из бодрящего утреннего напитка он превратился в коллекционера теплых эмоций и уютных моментов с самыми дорогими. Хотя и о бодрости никто не забывал. В новой формуле объединили две степени помола, одна из которых в 10 раз тоньше перемолотых зерен. Такой состав помогает раскрыть вкус и глубину кофейных зерен.
Перемены коснулись и оболочки. После редизайна главными в упаковке стали простота и элегантный шик. Золотисто-матовую гамму банки облагородили изящными линиями и мягкими переходами.
«На протяжении многих лет с момента создания бренда NESCAFÉ Gold менялся и модернизировался, постоянно предлагая потребителю что-то новое, современное и инновационное. 2018 год стал поворотным для бренда — полное обновление. Имея многолетний опыт и экспертизу в кофе, мы постарались сделать идеальную чашку кофе — с насыщенным вкусом и ароматом свежесваренного. Это стало возможным благодаря инновационной технологии — добавления арабики, помолотой в 10 раз тоньше, чем обычно перемалывается кофе. Также в рамках нашего перезапуска мы сфокусировались на эмоциональной составляющей. Для самых ценных моментов — основной слоган нашей новой коммуникации», — поделилась Мария Ткалич, директор бизнеса «Кофе», «Нестле» в регионе Россия и Евразия.
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