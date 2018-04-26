Сокровенный дар людей в погонах с большим сердцем

У полицейских и доноров общее призвание — спасать людей. Только делают они это по-разному. Одни защищают людей от худших человеческих проявлений, другие делятся частичкой своей жизни с другими. В обоих случаях речь о спасении жизней. Поэтому не удивительно, что полицейские первые в числе тех, кто спешат в пункты переливания крови в национальный день донора, который отмечают 20 апреля.

По иронии судьбы праздничная дата часто выпадает на не приёмный день в пунктах переливания крови. Поэтому тематическую акцию в честь праздника проводят за несколько дней до праздника и после. В эти дни отделения полны желающих помочь нуждающимся людям и работниками бюджетной сферы. Остальные дни коридоры практически пустуют, но не в Ноябрьске.

В городе на границе Ямала и Югры множество постоянных доноров. Среди них сотрудники Ноябрьского линейного отдела полиции. Каждый год, правоохранители участвуют в акции ко дню донора. 24 апреля 2018 года пятеро сотрудников Ноябрьского отдела Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте выделили время для доброго дела. Прямо с работы добровольцы отправились в отделение переливания крови.

Инспектор направления исполнения административного законодательства Азат Альмухаметов, носитель редкой группы крови. У Азата Зиннятулловича 4 группа крови, запас этой группы крови в фондах станции переливания очень мал. Ведь её носителей встретишь не часто.

Азат Альмухаметов участвует в акции ко дню донора только второй раз. Впервые инспектор сдал кровь 23 апреля 2015 года в компании более опытных доноров и, по совместительству, своих коллег в лице тёзок: Евгения Михайлова , оперуполномоченного направления экономической безопасности и противодействия коррупции, и Евгении Голенковской, следователя группы расследования преступлений.

По заведённым правилам, полноценное кровное пожертвование в один день может сдать только постоянный донор. Остальные сначала сдадут кровь из пальца для проведения экспресс-теста и определения противопоказаний. Потом анализ крови из вены, и только потом, если всё в порядке, врачи назначат день для полноценного донорства. Так произошло у Азата Альмухаметова. В день акции его только подготовили к будущему донорству. День донорства несомненно настанет, ведь не так много людей действительно могут спасти чью-то жизнь.

«В таких акциях нужно участвовать потому, что они помогают понять ценность жизни. Вспомнить про радость взаимопомощи и поучаствовать в действительно благородном деле. Когда я пришёл в первый раз, у меня не было ни страха, ни сомнений, потому что делаю доброе дело», — поделился своим мнением инспектор направления исполнения административного законодательства Ноябрьского отдела Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте Азат Альмухаметов.

Азат Альмухаметов заполняет анкету для доноров. Это обязательная процедура, которую проходят все желающие сдать кровь. Анкетирование проходят все без исключения, даже почётные доноры

Оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгений Михайлов — донор со стажем. В первый раз на станцию переливания крови он пришёл в октябре 2007 года с другом. В то время Евгений Михайлов ещё не работал в полиции и про донорство услышал в компании друзей. Один из приятелей рассказал про то, что можно сделать доброе дело и улучшить здоровье. Евгений Сергеевич загорелся идеей и пошёл вместе с другом.

«По данным сайта calend.ru: За один раз у донора забирают 350—450 мл крови. Люди, которые сдали кровь 40 раз, либо пожертвовали плазму 60 раз, считаются почетными донорами России»

С тех пор оперуполномоченный постоянно сдаёт кровь, не взирая на праздничные даты. До участия в акции Евгений Сергеевич сдавал кровь перед новым годом. В день акции Евгений Михайлов сдал кровь в 26-ой раз.

«Для меня быть донором — это хорошая возможность разогнать кровь в организме. Подправить своё здоровье. Если при этом ещё моя кровь кому-нибудь пригодится, то это прекрасно. Каждый может начать, в этом нет ничего страшного или обременительного. Полезное дело», — считает оперуполномоченный отдела направления экономической безопасности и противодействия коррупции Ноябрьского отдела Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте Евгений Михайлов.

«По версии «Всемирной организации здравоохранения», регулярные доноры живут дольше остальных людей на 5 лет».

Евгений Михайлов донор со стажем. За один раз он может сдать до 450 мл. крови

Следователь группы расследования преступлений Евгения Голенковская участвует в акции 6-й раз. Глядя на эту миниатюрную девушку не верится, что она может быть донором. Обычно медики уделяют большое значение весу, поэтому отказывают в заборе крови очень стройным людям.

«Донор должен быть совершеннолетним, весить более 50 кг, не болеть раком, туберкулезом или СПИДом. Нельзя сдавать кровь беременным и кормящим женщинам, девушкам во время менструации. Людям с татуировками или пирсингами на теле разрешается быть донором не раньше года после их нанесения или прокалывания. Запрещается сдавать кровь тем, кто употреблял спиртное в последние 48 часов»

Однако, несмотря на свою хрупкость, Евгения Алексеевна соблюдает баланс веса и остаётся ценным донором для банка крови. В этом году девушка решилась на сдачу плазмы крови. Это более кропотливая процедура, требующая более длительной подготовки. В день акции следователь транспортной полиции сдала пробный анализ, чтобы потом безвозмездно пожертвовать плазму — жидкую часть крови.

Сейчас редко кому требуется непосредственное переливание крови. Чужая кровь, пусть даже подходящая по группе крови и резусу, приживается длительное время. Обычно при ожогах, потери крови и имуннодефиците требуется плазма крови. Такое переливание не требует иммуноподавляющих препаратов и длительного восстановления.

«Быть донором прекрасно, потому что ты можешь сделать реальный вклад в жизнь другого человека. Такая помощь делает тебя самого лучше, милосердней и выводит сознание на новый уровень. Донор — осознанный человек, который знает, что любая человеческая жизнь бесценна», — пояснила своё отношение к донорству следователь группы расследования преступлений Ноябрьского отдела Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте Евгения Голенковская.