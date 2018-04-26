«Ашан» начал продавать в России продукты под именем Жерара Депардье

"Я давно наблюдаю за Россией и ее природными богатствами, эта страна полна вкусных и полезных продуктов. Я также давно увлекаюсь кулинарией и продуктами, произвожу собственные вина на личных виноградниках, оливковое масло, имею несколько ресторанов. Также я написал кулинарные книги, поэтому прекрасно понимаю, о чем говорю", — рассказал на пресс-конференции Депардье.

"Партнерство с Жераром Депардье и компанией «Вкусы Франции» позволит нам предлагать нашим клиентам очень качественные продукты, которые Жерар разработал со своей командой", — указал в свою очередь гендиректор «Ашан Ритейл Россия». Продажа товаров актера в «Ашане» началась в марте в гипермаркетах компании в Москве и Московской области, с середины апреля продукция стала доступна в супермаркетах и «магазинах у дома».

Линейка представлена кулинарией (продукция с использованием мяса утки), мясной и молочной продукцией, десертами. В ближайшее время в «Ашане» появятся также алкогольные и безалкогольные напитки (водка «Жерар Депардье», вода, морс) и варенье. Гендиректор «Ашан Ритейл Россия» подчеркнул, что ритейлер хочет быть не только магазином с низкими ценами, но и гарантом вкуса и качества продукции.

"Ашан" сейчас трансформирует свою коммерческую модель, чтобы ответить на свои цели и потребности и ожидания российских потребителей", — сказал Реми. По его словам, посетители очень хорошо восприняли пилотные продажи продукции: за полтора месяца продано более 25 тысяч товаров. Впоследствии продукция от Депардье может начать продаваться и в других российских регионах.

"Почему такое партнерство? Клиенты меняются, рынок меняется. Потребности и ожидания клиентов тоже меняются, они больше обращены к качеству и продуктам, которые полезны для здоровья. Конечно, цена остается важным моментом, но сейчас качество и здоровье выходят на первое место у наших клиентов. Естественно, «Ашан» развивает свое предложение, свой ассортимент и развивает сторону премиум-сегмента. Также мы понимаем, что клиенты заинтересованы сэкономить свое время, и они хотят больше видеть в нашей ассортиментной линейке готовых уже к употреблению продуктов", — заключил Реми.