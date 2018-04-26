«Помогите, у меня зависимость!»

Как понять, что вещи, которые вам очень нравятся, на самом деле приносят больше вреда, чем пользы? Петербургский психотерапевт, ведущий научный сотрудник НИПНИ им. В. М. Бехтерева Сергей Еричев рассказал, как осознать свою зависимость и справиться с ней.

Иногда говорят, что многообразие наше жизни — это богатство потенциальных зависимостей. Действительно, ведь многие вещи у нас являются сосредоточением наших интересов. Вроде бы очень здорово, если человек чем-то увлечен, например, работой. Но бывает так, что работа со временем становится единственным увлечением. И начинает приносить больше расстройства и эмоционального напряжения, а остальные сферы жизни начинают обедняться. Так происходит в случае с любой зависимостью — на самом деле она нам мешает, и это нужно вовремя понять.

Как распознать зависимость — 5 признаков

«Сверхценность». По сути зависимость — это любое сверхценное увлечение, которое становится определяющим вектором поведения человека и мешает нашим другим делам. Самый простой пример — курение. Человек покурил два часа назад, но проходит неопределенное количество времени и вдруг опять хочется курить, все остальные задачи валятся из рук.

Изменение настроения. Наша сверхценная деятельность начинает приводить к выраженному изменению настроения. И зачастую даже ее предвкушение. Например, когда человек увлекается алкоголем, то при одном известии о том, что он выпьет, он вдруг оживляется.

Рост толерантности. Когда человек начинает активно пить, маленькие дозы уже не приносят былого удовольствия. Ему нужно побольше. Тоже самое происходит и с нехимическими зависимостями. Если это игра на деньги, то былые ставки игрока не интересуют, ему надо ставить все больше и больше. Поэтому люди, увлекающиеся азартными играми, могут проиграть любые суммы.

Симптомы отмены. При отмене зависимости мы испытываем психологический и порой физический дискомфорт.

Конфликт с окружающими и собой. Тут самая большая проблема в том, что человек не воспринимает свою зависимость в качестве конфликта, а считает ее своим нормальным продолжением. Он оправдывает зависимость и еще больше за нее цепляется.

А вот 3 кита, на которых строится любая зависимость

Биологический. Некоторые люди более расположены к определенным видам зависимостей. В советское время было запрещено в ряд северных районов завозить алкоголь. Почему? Потому что у местного населения были проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь. И алкогольная зависимость у них формировалась довольно быстро.

Психологический. Зависимое поведение является универсальным источником перехода в альтернативную реальность, в которой мы избегаем переживаний реальности объективной. Например, сталкиваться с обычной жизнью нам тяжело и дискомфортно, поэтому нам надо ее чем-то насыщать, улучшать. Для этого «улучшайзинга» человек чаще и чаще использует определенное вещество или действие.

Социальный. Допустим, если алкоголь и наркотики — основная сфера интересов в вашей компании, то эта зависимость формирует свои микросоциальные нормы. Те, кто с нами — молодцы, остальные — нет. Зависимость действительно дает нам позитивные переживания, но уводит от истинных целей

Каждый человек свой наркотик подбирает под себя: могие люди пробовали курить, но не далеко все стали потенциальными курильщиками. Доступность объекта зависимости — это важный критерий, но не основной. Для человека важно то, чтобы он получал какое-то позитивное переживание из-за своей зависимости.

У нас всех работает система «награды головного мозга». Она функционирует так: ты сделал что-то, получил за это приз. Система работает таким образом для того, чтобы определенное поведение человека повторялось и приводило к позитивным биологическим последствиям — вид выживал, род продолжался. Однако мы ушли от таких первобытных переживаний. Система награды головного мозга начинает подкрепляет наше не вполне полезное поведение, и это поведение очень легко начинает воспроизводиться. В итоге наша деятельность не приводит нас к достижению наших личных целей, а наоборот начинает уводить все дальше и дальше. Испытывая зависимость, ты действуешь назло своему контролю

Передающий человек часто говорит себе: «я съем одно пирожное, ничего со мной не случится». После того, как он его съедает, появляется мысль — нужно съесть еще, наперекор своему контролю. Что происходит после? Во-первых, он недоволен собой, потому что не смог удержаться, во-вторых — ощущает дискомфорт в желудке от переедания. Это так называемое негативное подкрепление зависимости.

Или другой пример — вы пришли после работы уставший и решили на пять минут зайти в инстаграм. И вот у вас, особенно на фоне усталости, появляется желание посидеть там не пять минут, а пару часов. В итоге запускается маленький порочный круг. Усталость, мысль «я немножечко посмотрю», еще большая усталость в процессе «залипания», позднее засыпание и сложное пробуждение утром из-за дефицита сна. Такой порочный круг может закрутиться на дни, недели и месяцы. Ученые выделяют несколько стадий ваших отношений с зависимостью

«Мне все равно». Стадия отсутствия намерения. У человека все нормально и совершенно ничего не хочется менять. И даже воспринимать информацию о том, что ему что-то стоит менять. Классический пример: муж выпивает, а жена по дома брошюрки раскладывает про вред алкоголизма. Муж их, конечно же, не читает. Подобные действия и слова тут не помогут — это все равно, что принуждать человека учить китайский язык.

«Я думаю об этом». Стадия формирования намерения. У человека появляется внутренняя двойственность. Он уже начинает понимать проблему. На этом этапе человек думает, что же ему нужно сделать. Проблема в том, что это может длиться десятилетиями. Самое главное тут — осознать двойственность (можно обратиться за помощью к психотерапевту).

«Готовлюсь измениться». Подготовка к борьбе с зависимостью. Человек в течение ближайшего месяца думает о том, что он хочет изменить. Это может быть и вторым этапом, потому что при подготовке основная задача — выработать нормальный план «Как я это буду делать».

«На старт, внимание, марш!». Об этапе говорят тогда и только тогда, когда человек предпринимает регулярные действия для того, чтобы что-то изменять. Если человек меняет стереотип питания, то он пытается примерно отслеживать калорийность рациона, планирует, что он будет есть и так далее. На этом этапе человеку нужна поддержка.

«Удержаться там». Поддержание достигнутого состояния — это может быть длительный этап, он может растянуться на всю жизнь. Иногда возникают рецидивы — например, возврат к регулярному курению после периода воздержания. Как избавиться от зависимости? Несколько полезных советов

Проведите для себя мотивационное интервью. Например, вы уже замечаете, что определенное поведение начинает существенно мешать. Но вам еще сложно понять, стоит ли отказываться от него или и так сойдет. Можно сделать для себя таблицу с двумя столбцами — «продолжение подобного поведения» и «отказ от такого поведения». Например, «продолжение курения» — «отказ от курения». Главное, пишите эмоционально, а не формально — подумайте обо всем, что вас раздражает в вашей зависимости.

Осознайте иллюзия контроля. Человеку всегда кажется, что он контролирует процесс. Например, играет в азартные игры и проигрывает все деньги, а в итоге говорит: « У меня все под контролем, я просчитываю ставки». Чтобы что-то начать менять, нужно себе в этом четко признаться. И на самом деле процесс ухода от зависимостей — это не отсутствие влечения, а способность совладать с этим влечением.

Если вы решили менять свое поведение и вдруг вы сорвались, то первое, что вам лучше сделать — это поддержать себя. Сказать: «Ты все равно молодец, у тебя все получится». Декатастрофизируйте ситуацию, проанализируйте причины срыва и сделайте выводы на будущее — какие шаги предпринять, чтобы срыв не повторился?

И очень важно понимать, что если вы пытаетесь избавиться от чего-то не самого лучшего в своей жизни, то это должно быть на радость вам, а не на страдания!