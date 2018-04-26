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Принц Гарри выбрал своим шафером принца Уильяма
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Принц Гарри выбрал своим шафером принца Уильяма 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Лондон. Великобритания. Кенсингтонсий дворец объявил в Твиттере, что принц Гарри выбрал шафером своего брата Уильяма, прикрепив фотографии разных лет, сообщает upi.com.
Гарри был другом жениха на свадьбе Уильяма с Кейт Миддлтон в 2011 году.
"Принц Кембриджский имеет честь быть избранным и надеется поддержать своего брата в Церкви Святого Георга в Виндзоре 19 мая", — говорится в сообщении.
33-летний Гарри и 36-летняя Маркл объявили о помолвке в ноябре, спустя год с начала их отношений.
Напомним, что в понедельник, 23 апреля, у Уильяма с Кейт Миддлтон родился третий ребенок — мальчик. Уильям и Кейт уже являются родителями четырехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты.
Подготовила Мария Аймасова
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