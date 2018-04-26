Ещё
За день инспекторы Россельхознадзора вернули в Финляндию более 100 кг продуктов
Далее:
Читайте также:
Ещё

За день инспекторы Россельхознадзора вернули в Финляндию более 100 кг продуктов 

Ivyborg.ru 1 час назад
В течение одного дня специалистами территориального Управления Россельхознадзора в ходе осуществления пограничного ветконтроля в МАПП на госгранице России «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка» выявлено 13 нарушений норм провоза ручной клади и багажа.
В багажниках автомобилей и ручной клади пассажиров 25 апреля выявлено больше центнера продуктов, перемещаемых через границу без ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз. В общей сложности к ввозу запрещено 118 килограммов, рыбы, молочной продукции и меда. Продовольственные товары изъяты и возвращены в Финляндию.
Россельхознадзором разрешен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях граждан до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге женщина "подарила" своего новорожденного ребенка приятельнице В праздничном марафоне куличи обогнали пасху в Ленинградской области Стали известны лучшие молодые дизайнеры Ленобласти
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я изменяю идеальному мужу»: личная история28
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз7
Красавица ответила мужчине отказом и лишилась лица16
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом4
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение