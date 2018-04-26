За день инспекторы Россельхознадзора вернули в Финляндию более 100 кг продуктов

В течение одного дня специалистами территориального Управления Россельхознадзора в ходе осуществления пограничного ветконтроля в МАПП на госгранице России «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка» выявлено 13 нарушений норм провоза ручной клади и багажа.

В багажниках автомобилей и ручной клади пассажиров 25 апреля выявлено больше центнера продуктов, перемещаемых через границу без ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз. В общей сложности к ввозу запрещено 118 килограммов, рыбы, молочной продукции и меда. Продовольственные товары изъяты и возвращены в Финляндию.

Россельхознадзором разрешен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях граждан до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.