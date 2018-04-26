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Ангелоподобная дочь Тимати шокировала рассказом о расчлененке
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Ангелоподобная дочь Тимати шокировала рассказом о расчлененке 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Дочь репера Тимати Алиса шокировала общественность своей кровожадностью. Малютка, которой, к слову, все четыре года в подробностях описала, как будет есть своего отца.
В своем Instagram Тимати опубликовал видеозаписью. На ней ангелоподобная девчушка сидит за столом, и потягивая сок, рассказывает, что хочет расчленить и пообедать своим татуированным родственником.
"Я хочу отрезать папе голову. Потом достану всю кровь ложкой и выпью. А потом уже съем твое мясо вилкой. Я хочу папу съесть! Ну папа, ну дай мне тебя съесть!" — настаивает Алиса, кровожадно демонстрируя при этом
Видимо привыкший к таким заявлениям дочери, репер решил растолковать малютке, что он слишком большой обед для маленького желудка крохи. Алиса не растерялась и включила свою фантазию на полную. «Ну, кости оставлю в мусорке, а мясо оставлю в холодильнике. Рисунки могу стереть — у меня есть ластик. А бороду отрежу», — разошлась Алиса.
Увиденное никого не оставило равнодушным. Стоит отметить, что мнения подписчиков разделились. Особо впечатлительные пользователи Сети посоветовали показать Алису специалистам, другие же наоборот оценили историю достойную Стивена Кинга.
"Эээ случайно «наткнулась» на милую беседу…родители аууу у вас проблемы с дитем…хотя если это видео опубликовал пара то видимо вам пофиг!, «Какая хозяюшка, мясо в холодильник 😊. Декстер бы залюбовался вашей дочей 😂». «Ребенок шутит…что за люди», «Лично мое мнение, это не нормально», «Отведите ее к психологу, надо с ранних лет говорить, что правильно, а что ужасно», "😂жесть! Еще и экономная девочка, сколько не съест в холодильник на следующий раз)))))", «Будуший Тарантино классная фантазерка», — писали фанаты.
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