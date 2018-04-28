Нижегородцев предупреждают: не вся вода на садовых и загородных участках полезна для здоровья

— По результатам лабораторных испытаний воды из скважин и источников, образцы которой приносят в испытательный центр жители Нижнего Новгорода, могу сказать, что далеко не всю воду можно пить сразу, сырой, — сообщил редакции NN.ru руководитель ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов . — Эксперты обнаруживают в ней повышенное содержание солей различных кислот — хлоридов, нитритов, нитраты, фосфатов, сульфатов, повышенное содержание железа, а также повышенная концентрация органических соединений. Реже встречается превышение норм по содержанию нефтепродуктов и такого тяжелого металла как марганец. Порой люди годами пьют воду из скважины на своем загородном участке и думают, что она не только безопасная, но и полезная. А потом получают диагноз — заболевание печени, почек, мочекаменная болезнь…

Как определить качество воды? Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дают советы.

1. Если на воде образуется цветная пленка с радужным оттенком, это может говорить о наличии бактерий, которые находятся в ней, либо о неисправности оборудования, которое доставляет воду в дом. Проверьте оборудование! Возможно, из насоса смазочные материалы попадают в камеру, которая нагнетает воду вверх из скважины. Либо при монтаже труб была использована смазка, которая еще не выветрилась и скважину необходимо прокачать. В любом случае такую воду без предварительной фильтрации пить нежелательно.

2. Если стакан с водой поставить на несколько часов на солнце и вода пожелтеет, начнет выпадать желтый осадок — значит, в ней есть железо.

3. Если после кипячения появится белый осадок на посуде, в которой вода кипятилась — скорее всего, в ней содержится большое количество солей кальция (известь).

4. Если вода в бутылке через пару дней позеленела, значит, она неправильно хранится — стоит на свету, возможно, в теплом месте, в ней размножаются бактерии. Нужно хранить воду в темном и желательно прохладном месте.

— В домашних условиях можно определить только качественные показатели. Но превышает ли количественный показатель железа в воде норму и опасна ли такая вода для здоровья, вы определить не сможете, — говорит Денис Миронов и рекомендует проверять качество воды из скважин в лаборатории один раз в год. — Живете в частном доме постоянно, расход воды большой? Тогда экспертиза воды должна проводиться один раз в полгода, поскольку при большом расходе скважина опустошается и начинает подсасываться вода из соседних слоев почвы, а ее химический состав может значительно отличаться от «оригинала».

После получения на руки протокола испытаний ЦСМ Росстандарта можно подобрать соответствующий фильтр, который оптимально устранит опасные примеси и очистит воду.