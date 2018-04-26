«Не Башкортостан, а Башкирия»: представлен новый бренд республики

«Терра Башкирия» в обрамлении ярких желтых, оранжевых, розовых прямоугольников, сложенных пирамидкой и напоминающих закат солнца, гору или пещеру, — таков теперь туристский бренд нашей республики. Агентство, разработавшее его за 2,7 млн рублей, 26 апреля презентовало результат своего творчества.

Автор бренда Ильшат Байбурин отметил, что Башкирия мало известна за её пределами. При этом 55% турфирм хотели бы продавать туры в республику, но почти 70% ничего о ней не знают. Как же позиционировать регион, когда есть Казань — третья столица России, Екатеринбург — деловой центр Урала? Разработчики решили сделать акцент на неизведанности, географическом расположении и придумали такое выражение: «Терра Башкирия. Душа Урала. Сердце Евразии».

Цветовая палитра объясняется национальным орнаментом, брендбуком допускается использование и других оттенков. В частности, для позиционирования горнолыжного туризма предлагается холодная голубая палитра, для экологического — зелёная. Есть также варианты графического применения логотипа, когда вместо центральной фразы вставляется какая-либо фотография, например, памятника Салавату Юлаеву или башкирки в национальном костюме. Название написано в стиле башкирского алфавита — к буквам пририсованы сзади маленькие хвостики.

Глава республики Рустэм Хамитов после презентации был осторожен в оценках, отметив, что знак очень современный, интересный, но не бесспорный и в дальнейшем может вызывать дискуссии. Но при этом ему он понравился. Рустэм Закиевич попросил уйти от резких оценок, политизирования и спокойно принять, что в названии используется не Башкортостан, а Башкирия:

«Не нужны оказались медведи, птицы, кони. Всё, оказалось, можно было зашифровать таким простым способом. Мы должны ориентироваться на нашу молодёжь, тех, кто будет вести нашу республику вперёд. Я уверен, они этот знак понимают правильно. Через этот образ республика должна показать всему миру, что она современная и перспективная».