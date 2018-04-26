Лето будет здоровым

Дачный сезон таит опасности для здоровья. Мы выходим на участок, беремся за лопату, грабли и… То колени заболят, то спина — подвели суставы. Можно ли этого избежать?

Суставные боли сегодня подстерегают всех — даже довольно молодых людей. Главные причины — гиподинамия, неправильное питание и лишний вес.

— Когда человек ежедневно «носит» на себе 10–20 лишних килограммов, его суставы, конечно, изнашиваются быстрее, — пояснил доктор медицинских наук Владимир Меркулов

Серьезные физические нагрузки, сопутствующие началу дачного сезона, усугубляют уже имеющиеся проблемы.

— Если вы сначала перекопали огород, а потом начали таскать мешки с семенами картошки, то будьте готовы к обострению остеохондроза, — рассказывает врач скорой помощи Михаил Коневский

Как же быть? Прежде всего медики советуют начинать дачный сезон без фанатизма: работать с перерывами и больших тяжестей не переносить. Во-вторых, имеет смысл взять на дачу аптечку с мазями и таблетками, которые помогут снять болевой синдром, если вы все-таки перетрудились. В-третьих, старайтесь работать правильно. Поднимать тяжелые предметы, например, лучше вдвоем или втроем и спину при этом держать прямо, чтобы основная нагрузка пришлась на мышцы, а не на позвоночный столб.

Если обострение остеохондроза или, скажем, артроза все-таки произошло, приехав с дачи, обратитесь к медикам. Как показывает практика, проблему часто решает консервативное лечение — например, магнитотерапия. Воздействие магнитного поля способно надолго облегчить боль, улучшить питание тканей и снять отечность при многих болезнях суставов. Безопасный и безвредный физиотерапевтический метод практически всегда хорошо переносится, не причиняет неудобств, помогает уменьшить количество лекарств и улучшает качество жизни.

— И все-таки болезнь легче предотвратить, чем лечить.

Если не хотите «запустить» ваши суставы, советую больше двигаться и выбирать правильную обувь, — рассказывает фитнес-тренер Кирилл Якушев. — Пятка должна быть чуть выше носка для правильного распределения нагрузки. Будет также очень правильно заказать ортопедические стельки — сегодня они нужны практически всем. Так вы убережете ступни от плоскостопия, а коленные суставы — от медленного разрушения.