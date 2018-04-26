Что на Руси означает имя Нюра

Библейское имя Анна — еврейского происхождения, и в его корне лежит чудесное и благородное определение для его носителя — «благосклонная, дающая благоволение». Однако в русском варианте Анну нередко называют Нюрой. Как же так получилось?

Крестьянка Нюра

Всем русским детям при крещении давали библейские имена в честь святого, чья память отмечалась именно в этот день. Исключения составляли только наследные, родовые имена — и, как правило, они давались мальчикам. Эта традиция укрепилась на Руси за несколько первых веков христианства и существовала вплоть до Октябрьской социалистической революции 1917 года. Среди 365 дней одного года день памяти святой Анны отмечается 35 раз. То есть почти 8 веков подряд Анной в России называли каждую 11-ую девочку. Но далеко не все среди этих Анн отличались качествами сильной женщины, имевшей судьбоносное небесное покровительство. Напротив, зачастую это были дети нищих родителей, понимавших, что хорошей доли ждать их наследникам не приходится. И если среди благородных сословий Анну даже дома редко называли как-то иначе, то в мещанской, купеческой, крестьянской среде маленькую Аню зачастую звали Анютой, затем Нютой, Нюточкой, Нюрой, Нюрочкой, Нюшей. И вот это имя уже соответствовало ее непростой крестьянской судьбе. Ни одному российскому помещику не приходило в голову называть свою крепостную свинарку или поломойку Анной, но вот Нюшкой — непременно.

Финно-угорская кличка

Этнограф и лексикограф XIX века Владимир Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» слово «нюра» переводит с карельского языка жителей Олонецкой равнины Российской империи как «подводная мель». Карелы этой местности издревле промышляли рыболовством, отмели на реках были лучшими местами для рыбалки.

В деревнях Архангельской области до Революции 1917 года нюриками называли кожаную летнюю обувь поморов и крестьян. Ее шили крепко и в ней, в отличие от лаптей, можно было входить в воду. Возможно, слово «нюр»а перешло от карелов к русским, всегда жившим с ними по соседству, как простонародное обозначение ныряния или даже шныряния. Крестьянские девочки, как и мальчики, с раннего детства были вынуждены помогать родителям добывать пропитание, а их юркость и небольшой рост позволяли им выполнять то, что у взрослых не получалось. Возможно, не раз так совпало, что юркая и ловкая Аня, названная священником местной церкви в честь святой, в северных деревнях звалась Нюрой за собственные умения. И эта кличка со временем превратилась в домашнее прозвище русских девочек, которых крестили именем Анна.