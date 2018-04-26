Почему в отношения никогда нельзя уходить с головой

Полина Щеглова, колумнист

В фильмах, стихах, сказках и картинах любовь возводят на пьедестал всепоглощающего чувства, от которого нет спасения. И, несмотря на всю лиричность сказанного и живительную необходимость любви в нашем мире, вы наверняка встречали вокруг себя примеры отношений, которым это чувство скорей вредит. Некоторые люди настолько близко принимают к сердцу факт наличия у них партнера, что буквально растворяются в другом человеке с головой, перестают быть собой и теряют ощущение реальности. И вот что интересно: на фоне этих потерянных в любви персонажей «трезвенники» по части отношений забирают себе славу черствых и бесчувственных персонажей, которым якобы не дано ощутить всю неподвластную человеку магию влюбленности. Так ли плохо или даже кощунственно быть в любви собой и не окунаться с головой в другого человека?

Давайте вместе поразмышляем, что произойдет, если вы с фанатизмом пропадете в своем новом возлюбленном?

Вы потеряете свой социальный статус

Друзья и подруги услышат несколько раз в ответ на приглашение: «Ой, не могу, любимый не отпускает», — и перестанут вам звонить. Не ждите, что все поймут-примут-подстроятся под ваше новое, глубоко влюбленное «я» и теперь начнут звать в гости исключительно вас как пару. Никто не любит дружить с теми, у кого есть люди поважнее. Так что проверьте заранее, еще до того как стать социальным отщепенцем, готовы ли вы все еще прийти на помощь подруге, составить компанию родителям или лишний раз встретиться со старыми верными друзьями, или у вас теперь мужчина заменяет все виды общения.

Вы начнете жить чужой жизнью

Вы можете даже не заметить, как ваши увлечения заменятся на его, и вы будете с влюбленными глазами копировать то, что он делает, отодвигая собственные хобби и привычки в сторону. Первые две недели такого романтичного погружения безумно романтичны, а дальше рискует наступить процесс вашего самоисчезновения, ведь именно эти увлечения и были частью той яркой личности, в которую ваш избранник влюбился, и именно они помогали вам расслабиться и восстановить энергию. Не спешите влюбляться настолько, чтобы жертвовать такими важными моментами.

Вы потеряете свою свободу

Некоторые девушки на удивление ей и не очень-то дорожат и, наоборот, постоянно стремятся найти себе какую-нибудь обузу. И зря, ведь позитивный синоним одиночества — это уединение и ценные минуты наслаждения собственной компанией. Отними у здорового человека это право побыть с самим собой, и он может начать нервничать и тревожиться, даже не понимая причины. Правильно кто-то сказал, что самыми адекватными партнерами в отношениях являются те, кто научился гармонично существовать в одиночестве, — таких людей не нужно спасать или развлекать, с ними просто приятно идти рядом.

Со временем вы перестанете «дышать» в отношениях

Таков наш организм до всех его рецепторов: попробуйте вдыхать приятный аромат в течение нескольких часов, и он начнет вас раздражать, одна и та же еда заставит потерять вкус блюда и аппетит к нему, а одна и та же песня в динамиках доведет чуть ли не до нервного срыва. Научитесь «выключать» отношения и ставить на паузу любовь, не подразумевая под этим ничего плохого: в этот момент отсоединения вы обновите свои ощущения и вернетесь в ваш союз с еще большим желанием.

После расставания вам будет безумно больно

Если вы не проводили грань между своей личностью и вашим партнером, то после завершения отношений вас ждет психологический крах, равный потере существенной части себя. Зависимость и абсолютная концентрация исключительно на вашей второй половине рискуют морально потопить вас, как огромный корабль — крошечную лодку. И нет, необязательно держать в голове мысль о том, что ваш роман когда-нибудь закончится, надо просто с самого начала выстраивать в своей голове такую политику: сегодня с ним вы счастливы здесь и сейчас, а завтра вы, возможно, окажетесь порознь, но не захотите от этого свести счеты с жизнью.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите