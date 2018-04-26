Мария Нагловская: русская, которая научила Париж «черной мессе»

Мария Нагловская, более известная, как Мария де Нагловска, а также под прозвищем La Sophiale de Montparnasse — Софиаль Монпарнаса, в начале 30-х годов шокировала Париж своим религиозно-философским учением, в котором заумные рассуждения о сущности божественной Троицы сочетались с эротическими практиками, густо замешанными на сатанизме и тантризме. Кто же такая Нагловская и в чем заключался ее культ храма Третьей Эпохи?

Биография

Все, что мы знаем о Марии Нагловской, известно, по большей части, с ее слов, и найти подтверждение этим фактам довольно сложно. Она родилась в 1883 году в Санкт-Петербурге в аристократической семье. Ее отец был генералом, участвовал в Балканской войне. Смерть он нашел во время игры в шахматы с нигилистом, который считался другом их дома, — тот отравил генерала Нагловского. Мать Марии умерла, когда девочке было 12 лет. Тетка устроила ее в Смольный институт. После революции 1905 года Мария посещала петербургские салоны, в которых собиралась богемная публика. Там она познакомилась с еврейским музыкантом Мойшей Хопенко. Любовь православной аристократки и бедного еврея была очевидным мезальянсом, поэтому молодым людям пришлось бежать в Европу, где они и поженились. Этот брак дал Марии троих детей, но особенного счастья, похоже, не принес. Мойша Хопенко был убежденным сионистом, однако Мария его взглядов не разделяла. Кончилось тем, что Мойша бросил ее и уехал в Яффу. Мария, оставшись с детьми на руках, зарабатывала на жизнь переводами, а также преподаванием в частных школах Женевы. Затем она перебралась в Италию, где продолжила преподавать и начала публиковать свои статьи. В Италии она познакомилась с Юлиусом Эволой — известным оккультистом, теоретиком фашизма, с которым у нее, видимо, была любовная связь. В 1930 году Мария перебралась в Париж. Один из ее сыновей, который сумел разбогатеть, взял на себя заботы о матери, и она жила в богемном районе Парижа Монпарнасе, занимаясь распространением своих оккультных идей. Умерла Мария Нагловская в 1937 году.

Истоки мировоззрения Нагловской

Молва утверждает, что в молодости в Петербурге Мария была знакома с Распутиным, который и преподал ей первые уроки оккультно-эротической философии. Приписывают Нагловской и связь с сектой хлыстов, которая практиковала оргии. Мария рассказывала о каком-то философе из монастыря «на берегу Байкала», который будто бы открыл ей некие тайные знания. Возникал в ее рассказах и монах из Рима, который, по ее словам, был достаточно известной личностью, однако имени его она так и не назвала. Этот монах будто бы дал ей кусочек картона, на котором был изображен треугольник, символизирующий святую Троицу. Две стороны символизировали Отца и Сына, а третья — Духа Святого, но Мария утверждала, что старый монах поведал ей о том, что Дух Святой есть женщина. Очевидно влияние на Марию, оказанное Юлиусом Эволой и другими оккультистами его круга. Она заявляла, что ею был установлен контакт с «представителями европейского сатанизма» и она даже прошла инициацию посредством обряда «магической любви», познав «отвратительное счастье сатанинского наслаждения».

Суть учения Нагловской

Божество, учила своих адептов Нагловская, троично: отец, сын и мать. Отец однороден, он есть отправление или падение. Сын двоичен, он вечно борется с противником, единосущным его натуре, сатаной. Мать троична, она есть возвращение к началу после окончательной битвы и примирения в сыне двух его натур. Мать происходит от отца и сына и содержит их обоих. В соответствии с троичностью божества история делится на три эпохи. Первая эпоха соответствует еврейской религии — это эпоха отца. Вторая — эпоха сына, она совпадает с временем христианства. Третья эпоха еще не пришла, это будет эпоха матери, и религия ее — религия матери, и центром этого культа станет золотая месса. Себя Мария Нагловская позиционировала как одну из первых жриц этой грядущей эпохи.

Практики религии храма Третьей Эпохи

Думается все же, что в кафе на Монпарнасе, где Нагловская еженедельно выступала с изложением свой доктрины, публику привлекала не эта галиматья, а тот факт, что после публичной лекции и ответов на вопросы, адепты переходили в другое помещение, где предавались интимным практикам. Одна из них называлась «золотой мессой». «Жрицы», одетые в шелк золотого цвета, под очень красивую музыку танцевали и совершали разнообразные ритуальные действия, в том числе и причащение вином. Завершался ритуал торжественным совокуплением 20 пар. Другая практика именовалась «циркулем». В центре помещения ставили мужчину или женщину. У его (ее) ног лежала «жрица», так что со стороны эта группа выглядела, как раскрытые ножки циркуля. Зрители брали друг друга за руки, создавая магическую цепь. Участники посредством групповой концентрации производили энергию, которую «жрица» «притягивала» к себе. При этом она каким-то образом еще и генерировала энергию между собой и своим партнером. В итоге энергии «набегало» столько, что в руках у жрицы теоретически должен был оказаться светящийся шар. В этом обряде обходились без интимного контакта, энергия производилось лишь благодаря концентрации участников. Относительно того, возникал ли когда-нибудь «энергетический шар» в действительности, сведений не сохранилось, однако есть воспоминания очевидцев, которые говорят о том, что во время этих практик настроение царило самое легкомысленное, сопровождавшееся шутками и употреблением шампанского. Впрочем, была у адептов храма Третьей Эпохи и еще одна, весьма рискованная, практика — «испытание повешенного». Мужчина, добровольно решившийся на этот обряд, возбуждался, а затем «самоповешивался» на виселице. Как известно, при повешении происходит эрекция. Как только человек терял сознание, его вынимали из петли и клали на ложе, а одна из жриц совокуплялась с ним. При этом удавленник должен был исхитриться и избежать выброса семени. Все это вызывало состояние «сверхнаслаждения», преобразуя повешенного в «величайшего безумца тайных учений». Под ритуал с повешенным Мария Нагловская подводила сложнейшую философско-эзотерическую базу, однако дело едва не закончилось обычным уголовным процессом. Ходили слухи о ком-то, кто на самом деле скончался на добровольной виселице, так и не завершив обряда «испытание повешенного». Так это или нет, но в 1936 году Мария Нагловская внезапно сворачивает деятельность, объявляет свою миссию завершенной и срочно покидает Париж. Вскоре она умрет в Цюрихе.