Главная угроза домашних заготовок: как защититься от ботулизма

Sobesednik.ru выяснил, чем может быть опасно домашнее консервирование овощей и фруктов.

Наш человек — запасливый. Хотя все сейчас можно купить, мало в каком доме ничего никогда не тушат, не солят, не варят и не маринуют впрок. Вкусно? Конечно. Но стоит обсудить еще и вопрос безопасности.

В чем проблема

О пользе домашних закаток можно спорить: врачи считают, что витаминов в них ничтожно мало. При этом самодельная консервация может стать источником серьезной опасности — это возможная причина такой болезни, как ботулизм. Количество случаев ежегодно — несколько сот, из них несколько десятков — со смертельным исходом.

Почему так бывает

Потому что возбудитель ботулизма — палочка клостридиум ботулинум — обитает повсюду в почве. Сам по себе он не опасен, но если оказывается в так называемых анаэробных условиях (без доступа кислорода), может начать размножаться и накапливать токсины. Ботулотоксины и вызывают ботулизм. В банке, герметично закрытой крышкой, — как раз подходящие условия для накопления т­оксинов.

Что опасно

Все, что может быть загрязнено почвой и потом консервировано. В нашей стране главные причины — грибные закатки, домашняя тушенка, овощная консервация. Опасна в плане ботулизма рыба, причем не только копченая (токсины в ней могут размножаться под наружной корочкой), но и соленая. А также — самодельные колбасы и сало.

Как опознать

Никак. Зараженные ботулотоксином продукты имеют точно такой же внешний вид, консистенцию и вкус, что и нормальные. Косвенным признаком может быть бомбаж — когда банка или крышка вздувается или взрывается. Такие продукты, конечно, есть ни в коем случае нельзя. Но и содержимое с виду совершенно нормальной банки может быть причиной ботулизма. Интересно, что несколько человек могут есть один и тот же продукт (например, сало или рыбу), но не обязательно заразятся все.

Что бывает, если заразиться

Ботулизм хоть и относится к токсикоинфекциям, не обязательно сопровождается рвотой, диареей, болью в животе и подобными штуками. Его характерные признаки — сильная слабость, спутанность сознания, нарушение зрения, глотания, дыхания. О ботулизме надо знать, что это смертельно опасно и от того, как скоро человек попадет в руки инфекционистов и получит сыворотку, зависит его жизнь и здоровье.

5 правил защиты от ботулизма на собственной кухне

✔ Никогда не используйте для консервирования подгнившие, порченные, сильно загрязненные почвой «дары природы». Выбирайте только чистые и целые, не требующие обрезания и не вызывающие вообще никаких нареканий.

✔ Не игнорируйте правила консервирования и не упрощайте процесс. Никаких «быстренько ошпарить баночки» и «закручу наскоро, все равно съедим за месяц» — все мойте, проваривайте, прожаривайте и стерилизуйте как положено. Тут работает принцип «лучше больше, но надежнее».

✔ Откажитесь от идеи заготовить домашнюю тушенку — слишком большой риск. То же самое — в отношении домашних колбас, приготовленных с использованием натуральных кишок (они тоже могут «организовать» ботулизм). И рыбы, заготовленной с кишками, это тоже касается.

✔ Не верьте в то, что большое количество соли, кислота, добавление определенных специй и прочее защищают от ботулизма.

✔ Перед тем, как начать есть что-то из домашних закаток, лучше прокипятить содержимое в течение не менее получаса.