На смену голливудским улыбкам идут бриллианты в зубах

Ослепительно белая по-голливудски улыбка скоро может стать таким же приветом из прошлого, как и коронки из чистого золота. Огромную популярность набирает тренд по установке драгоценных камней в зубы. Еще полвека тому назад золотые зубы считались признаком красоты, достатка и уважения, а чуть позже они превратились в нечто вульгарное. Потом в моду вошла идеально белая голливудская улыбка, и до сих пор многие люди отдают немалые деньги для того, чтобы ее обрести. Но мода не стоит на месте, и вполне возможно, что белизна зубов скоро перестанет быть актуальной. Теперь от улыбающихся людей будут ожидать поблескивающих на свету драгоценных камней, установленных в зубы. Драгоценности себе в зубы ставят такие знаменитости, как Кэти Перри и Пинк , а один дантист, работающий со звездами, утверждает, что спрос на подобного рода процедуры постоянно растет.

Речь идёт о докторе Анджали Раджпале, который является личным стоматологом Кэти Перри и многих других звёзд. Он рассказал, что лет 20 тому назад драгоценные камни тоже ставили в зубы, но это делали лишь рэперы и люди с уголовным прошлым. Однако подобно тому, как татуировки из тюремного бодиарта превратились в нечто совершенно модное, то же самое стало происходить и с бриллиантами на зубах. Сегодня это вовсе не считается чьим-то эпатажным, а напротив, говорит о вкусе человека.

"Какое-то время в моде были золотые накладки, которые одеваются на зубы и не являются перманентными, в отличие от коронок из чистого золота, — рассказывает доктор Раджпал. — Однако при их ношении возникают определенные неудобства, поскольку их нужно постоянно снимать, в них тяжело разговаривать и принимать пищу. А вот если вы вставляете в зубы бриллианты, то они остаются там навсегда и делают улыбку абсолютно незабываемой". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)