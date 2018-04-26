Открылся первый в стране центр мужской пластической хирургии

В Америке открылся первый в стране центр пластической хирургии только для мужчин. Здесь работают лишь представители сильного пола, и даже дизайн этого центра выполнен исключительно мужчинами. Ещё несколько десятков лет тому назад пластическая хирургия ассоциировалась только с женщинами преклонного возраста, которые боролись с морщинами, а также со старлетками, пытавшимися с помощью ненатурально пышного бюста покорить Голливуд или обложки модных журналов. Сегодня пластическая хирургия стала доступной не только для разных слоев населения, но и для представителей обоих полов. На долю мужчин уже приходится до 10% всех пластических операций. Однако представители сильного пола не очень комфортно себя чувствуют, когда приходят в обычные клиники красоты, битком набитые женщинами. Именно для преодоления этого эмоционального дискомфорта в Америке и открылась первая в истории клиника пластической хирургии только для мужчин.

По сути, она представляет собой классический мужской клуб, в который вход женщинам строго воспрещён. Здесь мужчины могут расслабиться и чувствовать себя совершенно спокойно. К их услугам как инвазивные, так и неинвазивные операции и процедуры, включая инъекции ботокса и борьбу с выпадением волос. Организаторы этой клиники из Нью-Йорка утверждают, что ее аналогов совершенно точно не существует в США, а возможно, и во всём мире. Весь дизайн этой клиники предназначен для мужчин, он был разработан мужчинами, здесь нет абсолютно ничего женского, как рассказали владельцы центра.

«Существуют определенные вещи, выполнять которые мужчины предпочли бы строго в мужской компании, и наличие рядом женщин доставляет им определенный психологический дискомфорт, — поясняют владельцы клиники. — К примеру, к нам приходят пациенты, которые борются с облысением, гинекомастией или мечтают об увеличении полового члена. Все они ощущают себя гораздо более комфортно, если услуги им оказывают мужчины, и женщин на территории центра просто не имеется». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)