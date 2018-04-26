Взбешенный Якубович бросился с ножом на звезду «Дома-2»

21-летний житель Гродно Евгений Якубович пришел на «Дом-2» в феврале этого года. Но уже успел наделать там шума. И даже поскандалить.

Когда-то давно он учился в институте вместе с Анастасией Балинской. Их отношения нельзя было назвать серьезными, а со временем они и вовсе сошли на нет — Настя уехала в Москву, а Женя остался в Белоруссии. По его словам, с девушкой они не расстались, а просто разошлись в разные стороны.

Не сумев найти свою любовь в «Доме-2», Балинская вспомнила о бывшем и решила дать парню второй шанс. Но уже в первый в день своего прихода Якубович на лобном месте вывалил подробности их интимной жизни — якобы девушка обожает унижения и даже побои. У многих новость о садомазо-наклонностях Насти вызвала шок.

Но на проекте у них не сложилось — сейчас Женя ухаживает за Лерой Голд. А переключился он на нее, потому что понял: позвала его Настя Балинская, дабы позлить своего нового парня Алексея Кудряшова . Хотя Якубович был готов спасти ее от этих ненужных отношений.

Впрочем, вряд ли у Жени получится что-то серьезное с Лерой, ведь он — человек неуравновешенный. Например, на днях Якубович подрался с одной из новеньких участниц, которая только-только прибыла на Сейшелы. Причем стычка дошла до такой степени, что молодые люди стали бросаться едой и столовыми предметами.

Взбешенный Якубович, как говорят, даже швырнул нож, но, к счастью, промахнулся. В итоге участников разняли их коллеги, после чего они продолжили обмениваться оскорблениями. Сегодня они стараются избегать друг друга, чтобы снова не провоцировать драку.