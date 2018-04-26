В Уфе презентовали туристский бренд Башкортостана

Сегодня в республике представили масштабный проект для продвижения региона на туристическом рынке. Terra Bashkiria — это бренд, по которому регион будут узнавать в любой конкурентной среде. Это не просто бренд, а целая концепция, над которой работали в течение полугода десятки людей. Создатели общались с экспертами из зарубежья, спрашивали мнения жителей республики и, наконец, презентовали. Подробнее в материале корреспондента телеканала «БСТ».

С давних времен курай был неотъемлемой частью башкирской культуры. Воины брали его с собой на поля сражений, дети осваивали игру на нем, едва научившись ходить. Сегодня цветок курая изображен на государственных символах республики, без него не обходится ни один праздник. Он, как кумыс и башкирский мёд, является эмблемой региона.

Но время идет, и оно диктует новые требования. Наравне с привычными символами у республики теперь появился свой туристкий бренд — Terra Bashkiria, неизведанная Башкирия. В ходе исследований оказалось, что для многих регион является малоизвестным. И именно это чувство незнакомой земли должно стать неким инструментом притяжения, что уже почувствовали на себе эксперты из регионов России и зарубежья, принимавшие участие в создании бренда.

Ксения Лыкичева, эксперт /Казань/: «Когда только начинали работу над брендом, мы виделись, я рассказала им те штампы, какие я знала, но они начали мне показывать фотографии, как Башкортостан выглядит на самом деле. Это просто космос какой-то! А об этом никто не знает. После первой презентации, которую показали экспертам, я поняла, что очень хочу провести отпуск в Башкирии».

Колористика бренда основана на башкирских орнаментах. Текст отрисован в стиле башкирского алфавита, буквы которого имеют засечки. Знаменитые бренды никуда не исчезнут. Салават Юлаев, курай, башкирский мед — они будут лаконично дополнять друг друга.

Ильшат Байбурин, арт-директор дизайн-студии, создатель бренда Terra Bashkiria: «У нас совершенно потрясающая природа, и мы здесь не лукавим. Это не пустая концепция. Неизведанная территория, Terra Bashkiria с первобытной природой, с таинственными, мистическими вещами, пусть она манит туристов».

Символ может обозначать и Розу ветров, и отражение Шиханов в воде. Бренд разработан с учетом четырех направлений: горнолыжного, оздоровительного, летнего, экскурсионного. Каждое из них имеет свое цветовое решение. Это воплощение разнообразия и многогранности республики.

Ильдар Нуртдинов, заслуженный художник Республики Башкортостан: «Надо уходить от стереотипов. Это молодежно, это модно, тренды выдержаны. Это тот самый аспект, который сделает Башкирию модной».

На презентации присутствовал и Глава республики. Рустэм Хамитов отметил, что новый бренд — это не попытка переименовать регион. Конституция определила название «Башкортостан». Однако туристический бренд это нечто другое, это стилизованный символ.

Рустэм Хамитов: «Я не буду выступать ни критиком, ни оппонентом, ни защитником того, что мы увидели. Мне как обычному жителю республики — абстрагируемся от моей должности — по-человечески нравится увиденное. Что называется, ложится на душу. Мы чтим свою многовековую историю. Наши предки — это наша гордость, наш фундамент. Но мы смотрим вперед — это очень важно. Именно преспектива, будущее и развитие».

Глава республики также справедливо заметил, что бренд, если он действительно удался, заживёт своей жизнью. Этот символ будет использоваться на одежде, аксессуарах, эмблеме меда, кумыса. А также возможно будет красоваться на формах спортивных клубов республики. Terra Bashkiria также будет использоваться на баннерах, горнолыжных курортах и санаториях.

Terra Incognita. Terra Nova. Terra Bashkiria. В ближайшее время эти слова должны стать визитной карточкой республики как в России, так и за ее пределами, привлечь гостей, чтобы показать и доказать, что слоган «Душа Урала. Сердце Евразии» — это не просто слова.