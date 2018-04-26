Ещё
«Своим упорством она достигала всего»: отец умершей в Люберцах 15-летней сноубордистки рассказал о своей дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Своим упорством она достигала всего»: отец умершей в Люберцах 15-летней сноубордистки рассказал о своей дочери 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
15‐летняя Дарья Гумен скоропостижно скончалась 25 апреля. Она была профессиональной сноубордисткой, круглой отличницей и примерной дочерью. Отец девушки Михаил Гумен с теплом рассказал «360» о том, какой была Даша.
По словам Михаила, вся жизнь девушки была подчинена строгому графику, так повелось в семье.
С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось…
— Михаил Гумен.
Отец школьницы отметил, что она хотела выступить на следующей зимней Олимпиаде, побороться и выиграть. Старшеклассница всегда добивалась поставленных целей. «Своим упорством она достигала всего. Кроме того, за восемь лет учебы в школе я не видел у нее ни одной четверки, только на „пять“ училась», — сказал Михаил.
У отца с дочерью были очень теплые отношения. Оба переживали друг за друга и поддерживали в самые сложные моменты.
Я так за нее волновался и переживал, что на ее выступлениях практически не бывал. Или смотрел по телевидению, или по соцсетям, или просто ждал результатов — очень просил, чтобы мне присылали протоколы, по которым она выступала. Я научился их читать и видел, где она удачно выступала, а где неудачно, какой судья какую ей оценку поставил и за что. Она тоже не хотела, чтобы я присутствовал. Очень боялась при мне сделать-какую-то ошибку, проиграть. А я очень боялся заметить эту ошибку. Последний кубок… она взяла все первые призы. Кубок России. Это было в Миассе 16 апреля
— вспомнил отец.
Вспоминая дочь, Михаил трогательно называл ее красавицей. Он отметил, что никаких проблем со здоровьем у Дарьи не было. Два раза в год она проходила особое обследование врачей, после которого выдается заключение. В последний раз она проверяла здоровье 20 апреля. По словам отца умершей, точных данных о том, что именно стало причиной смерти, пока нет, есть только догадки. Результаты экспертизы будут готовы только через месяц.
Прощание с Дарьей Гумен состоится в субботу, 28 апреля в 10:30 в Храме-крестильне в честь Иверской иконы Божией матери по адресу: Московская область, город Жуковский, улица Гагарина 77А. В 12:30 девушку похоронят на Малаховском кладбище.
15-летняя Даша 25 апреля решила навестить свою подругу в подмосковных Люберцах. Придя к ней, девочка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорость констатировала смерть подростка. На теле девушки отсутствовали следы насильственной смерти.
360tv.ru: последние новости
Посетители красноярского зоопарка впервые увидели гималайских медвежат Российские СМИ поверили в британскую шутку о рептилоидах в королевской семье. На этот раз младенец «Сдаем детей, берем часы»: проводник РЖД шокировал пассажиров скороговорками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
«Я изменяю идеальному мужу»: личная история40
Как алкоголь на самом деле влияет на секс-драйв
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом9
7 женских фантазий о сексе23
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение