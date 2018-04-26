«Своим упорством она достигала всего»: отец умершей в Люберцах 15-летней сноубордистки рассказал о своей дочери

15‐летняя Дарья Гумен скоропостижно скончалась 25 апреля. Она была профессиональной сноубордисткой, круглой отличницей и примерной дочерью. Отец девушки Михаил Гумен с теплом рассказал «360» о том, какой была Даша.

По словам Михаила, вся жизнь девушки была подчинена строгому графику, так повелось в семье.

С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось…

— Михаил Гумен.

Отец школьницы отметил, что она хотела выступить на следующей зимней Олимпиаде, побороться и выиграть. Старшеклассница всегда добивалась поставленных целей. «Своим упорством она достигала всего. Кроме того, за восемь лет учебы в школе я не видел у нее ни одной четверки, только на „пять“ училась», — сказал Михаил.

У отца с дочерью были очень теплые отношения. Оба переживали друг за друга и поддерживали в самые сложные моменты.

Я так за нее волновался и переживал, что на ее выступлениях практически не бывал. Или смотрел по телевидению, или по соцсетям, или просто ждал результатов — очень просил, чтобы мне присылали протоколы, по которым она выступала. Я научился их читать и видел, где она удачно выступала, а где неудачно, какой судья какую ей оценку поставил и за что. Она тоже не хотела, чтобы я присутствовал. Очень боялась при мне сделать-какую-то ошибку, проиграть. А я очень боялся заметить эту ошибку. Последний кубок… она взяла все первые призы. Кубок России. Это было в Миассе 16 апреля

— вспомнил отец.

Вспоминая дочь, Михаил трогательно называл ее красавицей. Он отметил, что никаких проблем со здоровьем у Дарьи не было. Два раза в год она проходила особое обследование врачей, после которого выдается заключение. В последний раз она проверяла здоровье 20 апреля. По словам отца умершей, точных данных о том, что именно стало причиной смерти, пока нет, есть только догадки. Результаты экспертизы будут готовы только через месяц.

Прощание с Дарьей Гумен состоится в субботу, 28 апреля в 10:30 в Храме-крестильне в честь Иверской иконы Божией матери по адресу: Московская область, город Жуковский, улица Гагарина 77А. В 12:30 девушку похоронят на Малаховском кладбище.

15-летняя Даша 25 апреля решила навестить свою подругу в подмосковных Люберцах. Придя к ней, девочка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорость констатировала смерть подростка. На теле девушки отсутствовали следы насильственной смерти.