Канье Уэст показал фото нового дома и получил от Ким Кардашьян

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Instagram принадлежит Ким Кардашьян , поэтому Канье Уэст решил освоить другую соцсеть — Twitter. Накануне он с гордостью выложил несколько фотографий своего нового особняка в престижнейшем районе Hidden Hills в Лос-Анджелесе, который вместе с Ким Кардашьян приобрел в 2014 году и с тех пор занимался ремонтом. Покупка и дизайн вылились Канье в круглую сумму — 60 миллионов долларов, о чем мы узнали благодаря Крис Дженнер , которая привыкла все контролировать и явно не одобряет затею дочери ввязаться в столь дорогостоящий и долгий проект.

На фотографиях можно увидеть минималистичный дизайн, за который отвечает дизайнер Аксель Вервордт: светлые тона, бетонные стены, арки, абстрактные статуи, белая обивка, массивный стол.

«Мне кажется, или мой дом похож на «Затонувшее место», — пошутил Канье, намекнув на ужастик «Прочь» прошлого года. Шутку оценили все, кроме Ким Кардашьян. «Дорогой, — тут же написала она в Twitter. — Мы же договорились не показывать фотографии нашего дома в соцсетях! Может, мы еще и реалити шоу теперь там снимем?!»

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