Продовольствие по телеграфному запросу. О чем писала «Вечерка»

«Вечерняя Москва» в честь 95-летия газеты ведет рубрику «О чем писала „Вечерка“. Она уже выходит в нашем вечернем выпуске по четвергам. Теперь и в утреннем номере мы каждый вторник и каждую пятницу будем вспоминать самые интересные новости, которые волновали наших читателей ровно в этот день… много лет назад.

Накануне Первомая газеты всегда рассказывали, как город готовится к празднику.

Пафос заметки 1936 года кажется странным: зачем с такой гордостью перечислять, сколько тонн хлеба и масла припас гастроном? А дело в том, что всего за полтора года до этого отменили продажу продуктов по карточкам, магазины пополнились товарами. Простодушная радость от непривычно благополучной жизни еще долго сохранялась. Вторая заметка вышла 40 лет спустя и рассказывала о новой на тот момент технологии уборки города.

Тортов хватит на всех

»1 мая Самсонова и Лобанова получат от своего родственника, находящегося сейчас за тысячи километров от Москвы, в далеком Бодайбо, праздничную посылку из… магазина № 1 «Гастроном» в Москве. Каждый день прибывают в магазин телеграфные переводы из других городов.

К праздникам количество «заочных» покупателей сильно увеличивается. 600 работников обслуживают многотысячную массу покупателей, непрерывно наполняющих магазин За день он продает 3 тонны мяса, тонну битой птицы, 1,5 тонны сливочного масла, такое же количество колбас, около 2 тонн фруктов, почти 3 тонны хлеба, 300 тортов, 1500 бутылок вина, 8000 яиц Для декады предпраздничной торговли магазин заказал своим поставщикам 400 тонн продуктов 35 процентов этих товаров уже в магазине, 10 грузовых автомобилей непрерывно подвозят продукты на склады».

Два часа — и тоннель чист

«Завершены эксплуатационные испытания необычной моечной машины для городских транспортных тоннелей.

Всего за два часа механизм может привести в порядок любой подземный коридор. Немало хлопот доставляет… чистка тоннелей. Бригада из 8–10 рабочих потратит на такую процедуру несколько недель. Специалисты опытноконструкторского бюро Управления дорожного хозяйства и благоустройства создали приспособление, с помощью которого тоннель моется без прикосновения рук человека. Внешне машина напоминает… поливочную. У нее две щетки: основная расположена вертикально и перемещается вверх-вниз, другая, горизонтальная, находится сбоку и предназначена для чистки боковых служебных дорожек.

«ЗИЛ-130» с номерным знаком «07–84-проба» успешно прошел испытания».