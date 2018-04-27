5 ошибок в вашем резюме, которые не прощают HR-менеджеры 

Отсутствие грамотности Нет, мы не говорим, что вы должны быть филологом с врожденной грамотностью, но прежде чем отправлять свое резюме потенциальному работодателю, обязательно проверьте его на наличие ошибок и опечаток. Можно, кстати, воспользоваться онлайн-программами, пропустив через которые свой текст, вам удастся быстро привести его в надлежащий вид. Это все необходимо для того, чтобы потом не краснеть и оправдываться: «Вообще-то я знаю правила правописания, но вот автозамена меня подвела». Дизайнерский вариант резюме Искренне вам советуем отказаться от любого проявления творчества в вашем резюме. Если вдруг вам отчаянно захотелось выделиться на фоне остальных соискателей, ни в коем случае не давайте волю фантазии и не старайтесь наиболее креативно оформить ваш текст. Принцип «чем проще, тем лучше» работает здесь на сто процентов. Единственное, что приветствуется, — использование двух шрифтов (не больше!) и их вариация (выделение жирным или написание курсивом). И никакого использования Caps Lock! Это не только недопустимо, но и считается дурным тоном. Неправильное оформление текста Стоит напомнить, что, например, резюме, опубликованное на пяти (или более) листах вряд ли кто-то станет читать до конца. Та же участь ожидает тексты, напечатанные замысловатым шрифтом или, скажем, серым цветом на белом фоне. Рекрутер просто не сможет прочитать, что там написано, и поэтому пригласит другого кандидата, чье резюме изучить было намного легче. Поэтому эксперты рекомендуют использовать 10-12 шрифт Arial или Times New Roman, разделять текст на абзацы, не забывая про отступы, и обязательно выделять (подчеркиванием или жирным) основные моменты (образование, место и год работы и так далее). Слишком откровенное фото В последнее время многие рекрутеры больше внимания обращают на резюме с фотографиями, хотя есть должности (например, тот же программист), где можно обойтись и без иллюстрации. К сожалению, многие соискатели подходят к данному вопросу весьма несерьезно и позволяют себе делать фривольные фотографии или неподобающие селфи, которые лишь отпугивают потенциальных работодателей и характеризуют вас как несерьезную личность, которой нельзя будет поручить ни одно важное дело. Авторское изложение с претензией на оригинальность Менеджеры по персоналу уже устали объяснять, что резюме — это не эссе о собственной жизни, не повествование в стиле «как меня угораздило окончить престижный факультет МГИМО, но оказаться на должности младшего ассистента» и уж тем более не фривольное изложение фактов, словно вы рассказываете свою историю в социальных сетях. Это деловой документ, который не терпит никакой оригинальности или проявления творчества. Все эти качества лучше оставить для дружеской переписки или общении в неформальной обстановке. И ни в коем случае не пытайтесь закончить свое резюме цитатой вроде «мой офис в центре Вселенной» или «жду от вас ответа, как соловей лета». В конечном итоге в сборник нелепых ляпов вы, возможно, и попадете, а вот о работе мечты придется забыть надолго. Фото: Shutterstock