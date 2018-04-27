Ещё
Любовь в мяоской деревне Уин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любовь в мяоской деревне Уин 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.
Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.
На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан
ИА Синьхуа: последние новости
Более 700 красавиц приняли участие в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018" Новые презентации на Санкт-Петербургской неделе моды Стартовала Санкт-Петербургская неделя моды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему21
«Я изменяю идеальному мужу»: личная история43
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом10
Новая Барби может заставить детей лечь под нож9
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру2
Новости партнеров
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение