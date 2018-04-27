Любовь в мяоской деревне Уин

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля / Синьхуа / — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан

Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 26 апреля /Синьхуа/ — Среди величественных гор Дамяошань, среди древних деревянных строений, где извиваются горные источники, зародились добрые и простые истории любви. Молодые люди, старые и среднего возраста — все они начинают трудиться с рассветом и заканчивают на закате солнца, постоянно сопровождая друг друга. Они вместе проходят через дождь, снег и град, вместе стареют. Такая любовь живет в мяоской деревне Уин.

Уин находится на границе между провинцией Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ и Гуанси-Чжуанским автономным районом /Южный Китай/ в горах Дамяошань и имеет более чем 200-летнюю историю. Вслед за социально-экономическим развитием и стимулированием борьбы с нищетой, образ жизни и способы производства в деревне Уин постепенно меняются. Однако что бы ни случилось, любовь к домочадцам в семьях мяо по-прежнему так же крепка.

На фоне развития борьбы с нищетой, на фоне перестройки окружения мяоских деревень, любящие друг друга люди рука к руке, плечо к плечу, вместе строят прекрасную жизнь. Фотографии Синьхуа / Хуан Сяобан