Похож на кактус, смешно чихает, ест червяков на десерт: тюменка рассказала, как в её квартире появился карликовый ёж-альбинос

Глаза-бусины, громкое посапывание, причмокивание и клубок из пяти тысяч белых иголок — всё это про нынешнего героя рубрики о животных — ежика Дэвида Блэйна.

Этот малыш в прямом смысле этого слова (весят такие ёжики порядка 300–400 граммов) — представитель африканской породы карликовых ежей.

О том, впадает ли он в спячку, почему ему нельзя молоко, ест ли он яблоки и для кого может стать другом — читайте ниже.

Что кушает карликовый ёжик

— Вот так по иголочкам проводишь — и он раскрывается. Вообще, он парень стеснительный, — рассказывает нам хозяйка ёжика Екатерина Есипова.

— Блэйн, Дэвид Блэйн

Появился Дэвид Блэйн у Екатерины случайно: заводить ежа она не планировала.

— Принесла мне его знакомая в коробочке со словами: «Ты же у нас Эйс Вентура , ты должна его спасти». Она выкупила его из какого-то зоомагазина. Он там был совершенно один в абсолютно не подходящих для него условиях. Знакомая попросила его выходить, но в итоге он так и остался у меня. Попал он ко мне уже взрослым. Живет у меня уже год, — говорит девушка.

Чтобы этот стеснительный блондин раскрылся — его можно легонько погладить по иголкам. И тогда он «выйдет» посмотреть, кто же его беспокоит

Настоящий иллюзионист: сбегает из закрытой клетки и прячется по углам

Назван этот колючий блондин в честь известного иллюзиониста Дэвида Блэйна: потому что несколько раз сбегал из закрытой клетки. При этом крышка оставалась закрытой.

— Он сбегал из всех клеток. Та, которая у него сейчас — самая надежда из всех, в которых он жил. Сбегают ежики также из светлых мест. Я по незнанию сначала оставила его в таком месте. Ночь проходит — его нет. При этом сетка не порвана, крышка на месте — а ежа нет. Прячется он в темных и максимально узких местах. В первое время за три дня он трижды сбегал каким-то непонятным образом. Каждую ночь я просыпалась в панике, что ежа нет. И каждый раз был страшнее предыдущего. На третью ночь я думала, что я ищу труп. Но всё обошлось.

— Вот так раз — и я уже на полу, а не в клетке Секрет, как это получается — не расскажу

Как обустроить домик для ежа Для того, чтобы карликовая «колючка» чувствовала себя хорошо, ему нужно обустроить комфортный дом. Обязательные атрибуты ежового домика — это вместительная клетка, поилка, колесо для бега, и сам домик. Поилку можно заменить на бассейн. Но ёжики-беспредельщики всё время переворачивают его.

— Ёжики — ребята хозяйственные: они все тащат в свой домик. И потом прячутся там, — рассказывает Екатерина.

В такой вот квартирке живет малютка

Держать в ежовых рукавицах или дружить: немного про характер

Африканские карликовые ежи — искусственно выведенная порода. Они не впадают в спячку, если температура воздуха выше 15 градусов тепла, им не присущи болезни, которыми страдают дикие ежики. К тому же колючки у них гораздо мягче. За это ручаемся — проверяли.

— Эта порода подойдет для семейных пар и для детишек. Если с детского возраста их брать, то так дико они себя не ведут, как этот. Типаж поведения у ёжиков такой же, как у хомячков или крыс декоративных. Им, по сути, на тебя все равно. Они не знают хозяина, не откликаются на имя. Взял, потискал — и всё. Хотя он быстрее раскрывается в руках, когда его беру именно я, — рассказывает хозяйка Дэвида Блэйна про его характер.

Червячок — вместо конфетки

Ежи — хищники. Карликовые представители этого семейства точно также питаются мясом, овощами и фруктами.

— Мм… Червячок!

— Их основной рацион — кошачий корм премиум-класса. Либо жидкий, либо сухой. Но сухим лучше не увлекаться: надо сохранять баланс. Также он ест нежирные сорта мяса — курицу, индейку. Можно давать овощи. Но он почти не ест овощи — заставляй не заставляй. Ради лакомства можно давать жуков. Я покупаю зоофобов ему. Так как они очень жирные, то давать их нужно совсем немного: одного-двух. Ежи склонны набирать вес, поэтому надо контролировать их питание самостоятельно.

— Ом-ном-ном, как вкусно

А яблочки и молоко?

Коровье молоко этому блондину и вовсе нельзя: слишком жирное оно для него. А яблоки он ест неохотно.

— Поэтому я ему добавляю витаминки в воду: когда вижу, что иголочки сыпятся больше, чем надо. Или шерстка начала редеть.

Только никакой хвои!

У малюток-ёжиков хрупкие кости и суставы — это нужно учитывать при их содержании. Опасность для них представляет всё, что содержит масло хвойных растений: домики и опилки. Всё это токсично для ёжиков.

— Да, с нами надо аккуратно. Фыр-фыр Купание ежа В уходе, говорит хозяйка ёжика, они абсолютно не прихотливы. На все нужды в месяц уходит порядка тысячи рублей.

— Нужно учитывать, что за ёжиками нужно часто убирать. Я читала, что некоторые представители приучаются к горшку. Но моего ежа так и не получилось приучить. Все эти дела он делает прямо на колесе, — смеется девушка.

Прививок у этого скромного парня нет никаких. К ветеринару его водят, чтобы обследовать на наличие клещей и паразитов. Также ему обрабатывают ушки и лапки, глазки-бусины.

— Купать их нужно, но нечасто. Я, правда, мою его чаще обычного: мне все-таки нравится, чтобы он был чистый. У ёжиков есть одна особенность: они обмазывают себя слюной и фекалиями. Делает он это то ли для маскировки, то ли для того, чтобы избавиться от запаха человека.

Для банных процедур потребуется тазик, хозяйственное мыло и зубная щетка. А потом — хорошенько протереть и высушить иголочки полотенцем.

— Спаси-и-ите! Свободу ежикам!

— Ну ладно, спинку почеши — и пойдем спать

Какой окрас у карликовых ежей

Африканские ежата имеют разнообразный окрас: черные, коричневые. Популярный окрас — соль с перцем: когда белые иголочки с черными кончиками.

— Ёжиков-альбиносов я в Тюмени больше не видела, — говорит девушка.

Этот милый блондин помещается на ладошке у хозяйки

«Я не медленный, я скромный»

Ёжики — животные ночные. Поэтому неудивительно, что в обеденное время он встретил нас, свернувшись в калачик в своей клетке, не подавая признаков жизни. Понятное дело, наши попытки разворошить его он встретил, посапывая и вздыхая.

— Ну хватит меня снимать. Дайте поспать!

— Он обычно очень громко копошится ночью. Гуляет в специально купленном для него шарике. Такое приспособление нужно, чтобы он не забился где-нибудь в угол. Бегает он, кстати, очень быстро. Когда набегается — засыпает в самых неожиданных позах: сидя, одна лапа в одну сторону, вторая — в другую. Порой вечером сажу его рядом с собой на стол — вот так вдвоем и занимаемся делами, — с улыбкой рассказывает Екатерина.

Екатерина играет с ежиком по несколько часов в день — чтобы не отвык

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