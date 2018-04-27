«Поиски человека — это не соревнование»: пермским волонтерам предложили объединиться в одну группу

Старейший пермский отряд волонтеров «ПСО „Поиск пропавших детей Пермь и Пермский край“», появившийся больше восьми лет назад, — люди объединились во время поисков первоклассника Кирилла Усольцева — предложил другим отрядам поисковиков сплотить усилия на общей площадке.

— В нашем регионе проблема пропавших детей и взрослых стоит очень остро, желающих помогать в поисках становится всё больше и больше, — написали координаторы отряда в публичном обращении. — Кроме того, в регионе существует уже несколько поисковых отрядов. Все мы занимаемся очень нужным и благородным делом. Каждый отряд имеет свою историю, свою политику и свой подход к поисковым мероприятиям. Мы приняли важное и, считаем, очень правильное решение о создании общей информационной площадки, где будет размещена информация обо всех поисковых мероприятиях.

Эта площадка создана ради самих поисков, ради общего и слаженного взаимодействия, для единой координации. Теперь все поисковые мероприятия будут собраны в одном месте, в группе «Поиски пропавших в Прикамье». Сейчас огромное количество разных ориентировок, с разными телефонными номерами, приводят к путанице, а родственникам приходится по несколько раз пересказывать обстоятельства пропажи инфоргам отрядов. Мы надеемся, что данная площадка позволит нам проводить каждый поиск слаженно и под единой координацией, что позволит добиться высоких результатов и сделает поиски еще более эффективными и краткосрочными.

Одной из проблем инициаторы объединения называют разные телефоны на ориентировках

Часть волонтеров эту инициативу оценили настороженно.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой также высказался о нововведении публично. Этот отряд появился в 2016 году, когда весь город искал 22-летнюю пермячку Ирину Буханову. Вместе с волонтерами активные поиски «вел» и убийца девушки, ее бывший молодой человек.

— Идея хорошая, но с нами её обсудить забыли, прежде чем выставить на всеобщее обозрение, — сообщила координатор «бухановцев» Ксения Макарова . — Не понятны стратегия и тактика взаимодействия, не понятно, зачем для сотрудничества нужна новая площадка. В связи с чем призываем создателя этого информационного пространства к диалогу вместо действий за спиной.

В 2018 году в Перми появились новое объединение волонтеров — знаменитый отряд «Лиза Алерт». Сейчас в активе отряда 19 человек, готовых так или иначе помогать пермских волонтеров — около 80.

Куратор «Лиза Алерт Пермь» Дарья Остапенко сообщила 59.ru, что такая инициатива для них стала сюрпризом.

— С нами никто не связывался и не обсуждал возможность взаимодействия. Идея, может, и хорошая, но у каждого отряда свои методы и принципы, — рассказала координатор. — Поэтому объединить не выйдет. Создать информационный ресурс, возможно, и получится. Если это будет группа, в которой будут выкладывать ориентировки с целью информирования — то да, это неплохо. Но это нужно согласовывать с отрядами. Потому что не по всем поискам выкладываются ориентировки, бывают ситуации, когда это может навредить. «Лиза Алерт» — отряд, которому скоро будет восемь лет. За это время мы смогли выработать эффективные технологии поиска. И, работая по своим методам, мы можем нести за них ответственность. Отвечать же за качество работы других отрядов, к сожалению, мы не имеем права.

Автор единой площадки для поисков, координатор ПСО «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК» Светлана Неволина в беседе с 59.ru рассказала, что их отряд готов к сотрудничеству и общей работе.

— Мы взяли на себя смелость предложить общую площадку, — сообщила Светлана. — Отряд имени Бухановой появился два года назад, и они нацелились на поиски именно взрослых. У нашего отряда в приоритете — дети и пожилые люди. Нашему отряду восемь лет. У нас есть опыт, связь с правоохранительными органами , и есть их доверие. Мы проводим обучение. Давайте дружить и работать вместе. Мы будем заниматься поисками детей, вы — взрослых. Однако были разногласия. Мы же готовы к диалогу. Сейчас в Перми работаем мы, отряд имени Ирины Бухановой, «Лиза Алерт». Все создают параллельные ориентировки с разными номерами телефонов волонтеров, информация разрозненная. А людям, которые приходят помогать на поисках, наши внутренние распри не нужны. Людям ведь без разницы, какому отряду помогать. А зачем путать людей? Это потеря времени, когда они ходят по десяти отрядам и собирают информацию. Да еще и сборы в разных местах разные отряды назначают. Мы предлагаем создать единую площадку для сбора информации. Если поиски ведет отряд имени Бухановой, мы пишем их координаты.

Светлана Неволина говорит, что сегодня из-за работы нескольких отрядов люди часто путаются

По словам Светланы, поиски пропавших — это не место для соревнований.

— Не надо перетягивать одеяло на себя. Наша общая цель — найти пропавшего человека. Это большая ответственность. Распри интересны только кучке людей, — подытожила координатор. — Если мы будем показывать, что между собой не дружим, к чему это приведет?

Координатор ПСО «Поиск Кунгур» Оксана Безукладникова рассказала, что готовиться зарегистрировать отряд инициативных жителей Кунгура, и они готовы присоединиться к общей площадке волонтеров-поисковиков. Кунгуряки выходили на поиски пропавшего молодого отца Дениса Запевалова и 18-летней студентки, которую убил ее знакомый.

— Вся информация должна быть в одной группе. База поисков должна быть единой, а не в разных группах, — поделилась Оксана. — Но я наблюдаю вот какую картину: те группы, которые создаются в Перми и имеют какие-то возможности, вообще не участвуют в поисках по региону. Мы — регионы — выезжаем в Пермь искать, они к нам — нет.

Координатор поисково-спасательного отряда Березников «Мой день» Кирилл Мурин тоже поддержал инициативу. Отряд «Мой день» появился два года назад, когда в Березниках пропала девятилетняя девочка. Ребенка искали тысячи жителей Березников, но нашли, к сожалению, погибшей — девочку убил ее бывший отчим.

— Мы уже добавились на общую площадку. Это нужный ресурс, — рассказал координатор.