Ваши дети обожают аквагрим? Тогда вы точно оцените работы стилиста Лоры Дженкинсон. Она делает классный макияж губ, рисуя на них героев популярных мультфильмов (и не только — посмотрите ее инстаграм).
А если детишкам этого мало, посмотрите, как гример превратил людей в мультперсонажей более чем полностью.
Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»
Джин, «Аладдин»
Джафар, «Аладдин»
Мумия, «Монстры на каникулах»
Тоторо, «Мой сосед Тоторо»
Мауи, «Моана»
Квазимодо, «Горбун из Нотр-Дама»
Дональд Дак, «Клуб Микки Мауса»
Микки Маус, «Клуб Микки Мауса»
Пумба, «Король лев»
Чеширский кот, «Алиса в стране чудес»
Капитан Крюк, «Питер Пэн»
Пришелец, «История игрушек»
Немо, «В поисках Немо»
Дори, «В поисках Немо»
Олаф, «Холодное сердце»
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