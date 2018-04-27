Мультяшный макияж губ — для тех, кому мало обычного аквагрима

Ваши дети обожают аквагрим? Тогда вы точно оцените работы стилиста Лоры Дженкинсон. Она делает классный макияж губ, рисуя на них героев популярных мультфильмов (и не только — посмотрите ее инстаграм).

А если детишкам этого мало, посмотрите, как гример превратил людей в мультперсонажей более чем полностью.

Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»

Джин, «Аладдин»

Джафар, «Аладдин»

Мумия, «Монстры на каникулах»

Тоторо, «Мой сосед Тоторо»

Мауи, «Моана»

Квазимодо, «Горбун из Нотр-Дама»

Микки Маус, «Клуб Микки Мауса»

Пумба, «Король лев»

Чеширский кот, «Алиса в стране чудес»

Пришелец, «История игрушек»

Немо, «В поисках Немо»

Дори, «В поисках Немо»

Олаф, «Холодное сердце»

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